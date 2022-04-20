Ferdi Tayfur duvar davasını kaybetti: Faiziyle ödeyecek!

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AKSU Grup Gıda Şirketi, Sarıyer’deki villasının eskiyen istinat duvarını yenilediği Ferdi Tayfur’a ücretini ödemediği iddiasıyla açtığı 24 bin 900 liralık davayı kazandı.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 3 yıl önce açılan davaya göre; Ferdi Tayfur, 2017 yılında villasının eski istinat duvarının yenilenmesi için Lalezar İnşaat Müteahhitlik şirketiyle anlaştı.

İddiaya göre taraflar arasında anlaşmazlık çıkınca firma işi bıraktı. Duvarın kesim işini yapması gereken Aksu Grup şirketi de işin tamamını yaparak Tayfur’a teslim etti. İstinat duvarının kesim ve yeniden inşası piyasada 100 ila 150 bin lira arasında maliyetlere yaptırılabilirken, şirket Tayfur’a KDV dahil 64 bin 900 liralık fatura kesti. Tayfur ise Aksu Grup’un banka hesabına 30 bin lira, işi bırakan Lalezar Müteahhitlik’e de 10 bin lira ödeme yaptı.



FAİZİYLE ÖDEYECEK



Sanatçıdan kalan 24 bin 900 liralık ödemeyi alamayan Aksu Grup, İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak icra takibi başlattı. Ancak Ferdi Tayfur, borcu olmadığını belirterek icra takibini durdurdu.

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Davanın karar duruşması geçtiğimiz gün görüldü. Tayfur’un İstanbul 19. İcra Müdürlüğü’ne yaptığı itirazın iptaline karar veren mahkeme, Aksu Grup’un sanatçı hakkında yaptığı icra takibinin 24 bin 900 lira asıl alacak ve işlenmiş faiziyle birlikte devamına hükmetti.