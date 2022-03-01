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İşte Ferdi Tayfur'un son hali!

#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Derya Uluğ
İşte Ferdi Tayfurun son hali

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Marmaris’te yaşayan 76 yaşındaki sanatçının fotoğrafını, menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medyada paylaştı. Şeker hastalığıyla da mücadele eden, saçları ve sakalları beyazlayan sanatçının sevenleri, paylaşıma yorum yağdırdı.

İşte Ferdi Tayfurun son hali

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı...

‘Hastayım kimsem yok’ diye aile fertlerine sitem eden İbrahim Tatlıses, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i yok saydı. Kızı Gülşen ile karesini paylaşan Tatlıses altına şu mesajı düştü:  ‘Bu benim Gülşen’im. Kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden’im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek’im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır… Bir de Elif’im var ki sormayın! ‘Nasılsın baba’, ‘Süperim kızım’, ‘Ben de süperim baba’ deyip bitiriyor beni… Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo’daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile… Allah bunları bana çok görmesin.’

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Tek tek çocuklarından  bahseden Tatlıses büyük oğlu Ahmet Tatlıses’in adını dahi anmadı.. Baba-oğulun arası Bodrum’daki evlerin satışı yüzünden 1 yıldır açık. Tatlıses geçen ay beyin ameliyatı olan oğlunu hastanede ziyaret etmemişti.

İşte Ferdi Tayfurun son hali

El ele alışveriş

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul’da görüntülendi. El ele spor mağazalarını dolaşan çift, eksiklerini tamamlamaya geldiklerini söyledi.

İşte Ferdi Tayfurun son hali

Yeni sevgiliyi ilk Dilara gördü

Oyuncu arkadaşlar Eylül Su Sapan ve Dilara Aksüyek önceki akşam Cihangir’deki Hayat adlı mekandaydı. Aksüyek’e cep telefonundan fotoğraflar göstererek kahkahalarla gülen Sapan, daha sonra kendisine hediye gelen kalp şeklindeki kurabiyeleri yedi. Oyuncunun Aksüyek’e yeni sevgilisinin fotoğraflarını gösterdiği öğrenildi. (Sayit DURMAZ)

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İşte Ferdi Tayfurun son hali

Arabesk bizim ruhumuzda var

Derya Uluğ, Karfest etkinliklerinin finalinde konser verdi.

Derin yırtmaçlı gümüş payetli bir elbiseyle sahneye çıkan Derya Uluğ, gecede basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Şarkıcı, “Arabesk müziğe bakış açınız nedir?” sorusu üzerine şöyle dedi:

İşte Ferdi Tayfurun son hali

“Ben klasik müzik eğitimi de, caz eğitimi de, Türk müziği eğitimi de aldım. Biz Türk’üz, bir yerden sonra ruhumuz arabesk ister. Derde şifa olan,
kalbe dokunan bir şey asla küçümsenemez.”

Kapağı hayranlarım seçti

Eşi Burak Yırtar’la Etiler’de görüntülenen Yasemin Sakallıoğlu, “Dış Güzellik Yasaklansın Ruh Güzelliğine Geçelim” adlı ilk romanının yakında çıkacağını açıkladı: “Kapağı hayranlarıma seçtirdim. Hiç beğenmediğim kapağı seçtiler ama onları kırmayacağım.” (Sayit DURMAZ)

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İşte Ferdi Tayfurun son hali

Alışveriş turu

Selami Şahin’in kendisi gibi müzisyen oğlu Lider Şahin, geçtiğimiz gün sevgilisi Ecem Çırpan’la Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Günün erken saatlerinde geldikleri AVM’de kısa bir alışveriş turuna çıkan iki sevgili daha sonra baş başa kahve içip sohbet etti.

İşte Ferdi Tayfurun son hali

 Mozart ve Salieri korona oldu

“AMADEUS” adlı tiyatro oyununda birlikte rol alan Okan Bayülgen ve Selçuk Yöntem, COVID-19’a yakalandı.

İşte Ferdi Tayfurun son hali


Oyunda Antonio Salieri’yi canlandıran Yöntem ile Wolfgang Amadeus Mozart’ı oynayan Bayülgen’in test sonuçları pozitif çıktı. İkilinin rahatsızlıkları nedeniyle oyunun dün ve bugünkü temsilleri iptal edildi.

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#Burak Özçivit#Fahriye Evcen#Derya Uluğ

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