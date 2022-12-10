Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Fazıl Say sosyal medyaya veda etti... Sanatçının kararını Savaş Özbey yorumladı: Yorgun ve yılgın

Güncelleme Tarihi:

#Fazıl Say#Piyanist#Savaş Özbey
Fazıl Say sosyal medyaya veda etti... Sanatçının kararını Savaş Özbey yorumladı: Yorgun ve yılgın
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:56

Müziğin dâhi çocuğu Fazıl Say, aktif kullandığı sosyal medyaya veda etti. Sadece beste ve konserlerine konsantre olacağını söyleyen sanatçının kararını Savaş Özbey yorumladı.

Haberin Devamı

KABUĞUNA ÇEKİLDİ

Daha 1 hafta önce eşinden ayrılmıştı Fazıl Say. Öyle bir ayrılık ki, sevgi dolu, şefkat dolu. El ele girdikleri adliyeden el ele çıkmışlardı. Anlam veremeyenler olmuştu bu “el ele” boşanmaya. Şimdi biraz daha anlaşılır oldu: Karısıyla bir derdi yok. Kendi kabuğuna çekilip, içine kapanıyor sanatçı.

Gözden Kaçmasın

Fazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı Adliyeye el ele geldik, el ele çıktıkFazıl Say ve Ece Dağıstan boşandı! Adliyeye el ele geldik, el ele çıktık!Haberi görüntüle

YOĞUN BAKIMA ALDI KENDİNİ

Sosyal medyaya veda ettiğini yazdı ama özel hayatı dâhil, dış dünyaya kapatıyor bence kendini. Yayınladığı metnin her satırından yorgunluk, yılgınlık, bıkkınlık akıyor. Hayatla baş edememe ve kendini koruma güdüsü okunuyor. En çarpıcı cümlesi: “21. yüzyıla girerken neler hayal etmiştik.” “Tedavi” diyor ya, Fazıl Say da bir oksijen çadırında, yoğun bakıma aldı kendini. Zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor, uzunca bir zamana.

Gözden Kaçmasın

Savaş ÖZBEY yazdı: Hayal kırıklığı, yılgınlık ve içine kapanmaSavaş ÖZBEY yazdı: Hayal kırıklığı, yılgınlık ve içine kapanmaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fazıl Say#Piyanist#Savaş Özbey

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj