Fazıl Say sosyal medyaya veda etti... Sanatçının kararını Savaş Özbey yorumladı: Yorgun ve yılgın

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KABUĞUNA ÇEKİLDİ



Daha 1 hafta önce eşinden ayrılmıştı Fazıl Say. Öyle bir ayrılık ki, sevgi dolu, şefkat dolu. El ele girdikleri adliyeden el ele çıkmışlardı. Anlam veremeyenler olmuştu bu “el ele” boşanmaya. Şimdi biraz daha anlaşılır oldu: Karısıyla bir derdi yok. Kendi kabuğuna çekilip, içine kapanıyor sanatçı.

YOĞUN BAKIMA ALDI KENDİNİ



Sosyal medyaya veda ettiğini yazdı ama özel hayatı dâhil, dış dünyaya kapatıyor bence kendini. Yayınladığı metnin her satırından yorgunluk, yılgınlık, bıkkınlık akıyor. Hayatla baş edememe ve kendini koruma güdüsü okunuyor. En çarpıcı cümlesi: “21. yüzyıla girerken neler hayal etmiştik.” “Tedavi” diyor ya, Fazıl Say da bir oksijen çadırında, yoğun bakıma aldı kendini. Zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor, uzunca bir zamana.