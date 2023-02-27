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Farklı koşullarda kavuşsaydık

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#Uraz Kaygılaroğlu#Kutsi#Mehmet Yalçınkaya
Farklı koşullarda kavuşsaydık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 08:54

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), gönüllü ünlülerle birlikte Kahramanmaraş’a moral ziyaretinde bulundu.

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Yardım malzemesi de götüren ekipte Uraz Kaygı-laroğlu ve Sibil Çetinkaya da vardı. Çadır kentte kalan çocuklarla yakından ilgilenen Kaygılaroğlu, fotoğraflarını duygusal bir notla Instagram’da yayınladı: “Keşke farklı koşullarda kavuşsaydık.”

Farklı koşullarda kavuşsaydık

Dayanışmaya destek olun

Kutsi, paylaştığı bir videoyla sevenlerini Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek olmaya davet etti: “Şu an birçok depremzedenin sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Siz de Evim Yuvan Olsun diyorsanız dayanışmaya destek olun, bir hayata dokunun.”

Farklı koşullarda kavuşsaydık

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İslahiye’de ocak başında

Adıyaman ve Kahramanmaraş’ın ardından Gaziantep’te de depremzedeler için mutfak kuran Mehmet Yalçınkaya, sırada Hatay’ın olduğunu söyledi. Ünlü şef, afet bölgesine desteklerinin süreceğini açıkladı:

“Burada iç huzurum yerine geldi. Geldim geleli tansiyon hapı kullanmıyorum. Bir kardeşimize bir tas çorba vermek içimin ferahlamasını sağlıyor. ‘Her şey tamam’ denilene kadar desteğimizi sürdüreceğiz.”

Farklı koşullarda kavuşsaydık

Köylerimize sahip çıkalım

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, depremin ilk gününden beri memleketi Hatay’da depremzedelerin yanında. Zan geçen gün sosyal medya hesabından köylere de yardım edilmesi gerektiğini söyledi: “Bu süreçte en önemli olan gönderdiğiniz yardımların yerini bulması, bu yerlerin en kıymetlisi de toprağını ve evini bırakmak istemeyen köylülerimiz. Hâlâ en temel ihtiyaçlarına ulaşamamış bu güzel insanlarımız sahipsiz kaldıklarını düşünmesin, hepsine ayrı ayrı yetişmemiz lazım. Köylülerimize sahip çıkalım.”

Farklı koşullarda kavuşsaydık

 

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#Uraz Kaygılaroğlu#Kutsi#Mehmet Yalçınkaya

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