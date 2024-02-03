Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı?

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Oyuncu, eski eşi Mert Aydın ile yeniden barıştıklarına dair haberlere şu yanıtı verdi: “Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok.” Aşka değil işe odaklandığını ifade eden Boluğur, “Müzik yapmak istiyorum” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

20 günde 1.5 milyon kişi

‘Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi’ olan “Kolpaçino 4-4’lük” 20 günde 1.5 milyon izleyici barajını geçmeyi başardı.

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Şafak Sezer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı filmin 2 milyon izleyiciye ulaşması bekleniyor.

Zara olmasam ben de ‘aşk başlamış’ derdim

Zara ve müzisyen İlker Görgülü’nün birbirini sosyal medyada takip etmeye başlamasının ardından sahnede el ele tutuşması aşk dedikodularına yol açtı.

“Efsane” filminin önceki akşam Zorlu PSM’de yapılan galasına katılan Zara, iddiaya yanıt verdi:

“Aramızda aşk yok ama evet, yanlış anlaşılabilecek bir görüntü. Ben Zara olmasam ve o videoyu görsem, ‘Bunlar ilişki yaşamaya başlamış’ diye düşünürdüm. Onu ilk ve son defa orada gördüm.” (Sayit DURMAZ)

TikTok müziği yapmıyorum

Üçüncü arabesk albümü “Geçmiş Bizden Sorulur”un ilk şarkısı “Sen Mutlu Ol”u yayınlayan Işın Karaca proje için basın toplantısı düzenledi.

“Arabesk furyasına yeniden merhaba diyoruz. Yeni albümde çok güzel düetler olacak. Bu sene senfoni projemle de karşınızda olacağım” diyen sanatçı, “Yeni kuşağı yakalamak için projeler yapacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Onlara hitap eden yeterince insan var. Adele’in dediği gibi; ‘Ben TikTok müziği yapmıyorum’. Birileri de bu ülkede kaliteli şarkılar söylemek, duygulara tercüman olmak zorunda. Biz galiba en son gerçek ünlü kuşağıyız.” (Behlül AYDIN)

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Yaklaşık 2 yıldır saçkıran tedavisi gören Işın Karaca, sağlık durumu hakkında “Tedavi sürecim devam ediyor. Doktorum ‘İçinde hiçbir şeyi tutma, her şeyi konuş’ dedi” diye konuştu.