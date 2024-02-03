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Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı?

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Işın Karacak
Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 08:18

Merve Boluğur önceki gün Nişantaşı City’s’teydi.

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Oyuncu, eski eşi Mert Aydın ile yeniden barıştıklarına dair haberlere şu yanıtı verdi: “Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok.” Aşka değil işe odaklandığını ifade eden Boluğur, “Müzik yapmak istiyorum” dedi.

Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

20 günde 1.5 milyon kişi

‘Son 3 yılın en iyi açılışını yapan komedi filmi’ olan “Kolpaçino 4-4’lük” 20 günde 1.5 milyon izleyici barajını geçmeyi başardı.

Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı

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Şafak Sezer’in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı filmin 2 milyon izleyiciye ulaşması bekleniyor.

Zara olmasam ben de ‘aşk başlamış’ derdim

 Zara ve müzisyen İlker Görgülü’nün birbirini sosyal medyada takip etmeye başlamasının ardından sahnede el ele tutuşması aşk dedikodularına yol açtı.

Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı

“Efsane” filminin önceki akşam Zorlu PSM’de yapılan galasına katılan Zara, iddiaya yanıt verdi:
 “Aramızda aşk yok ama evet, yanlış anlaşılabilecek bir görüntü. Ben Zara olmasam ve o videoyu görsem, ‘Bunlar ilişki yaşamaya başlamış’ diye düşünürdüm. Onu ilk ve son defa orada gördüm.”  (Sayit DURMAZ)

TikTok müziği yapmıyorum

Üçüncü arabesk albümü “Geçmiş Bizden Sorulur”un ilk şarkısı “Sen Mutlu Ol”u yayınlayan Işın Karaca proje için basın toplantısı düzenledi.

Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı

 “Arabesk furyasına yeniden merhaba diyoruz. Yeni albümde çok güzel düetler olacak. Bu sene senfoni projemle de karşınızda olacağım” diyen sanatçı, “Yeni kuşağı yakalamak için projeler yapacak mısınız?” sorusuna şöyle yanıt verdi:
 “Onlara hitap eden yeterince insan var. Adele’in dediği gibi; ‘Ben TikTok müziği yapmıyorum’. Birileri de bu ülkede kaliteli şarkılar söylemek, duygulara tercüman olmak zorunda. Biz galiba en son gerçek ünlü kuşağıyız.” (Behlül AYDIN)

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Evlilikleri 44 gün sürmüştü... Merve Boluğur ile Mert Aydın barıştı mı

Yaklaşık 2 yıldır saçkıran tedavisi gören Işın Karaca, sağlık durumu hakkında “Tedavi sürecim devam ediyor. Doktorum ‘İçinde hiçbir şeyi tutma, her şeyi konuş’ dedi” diye konuştu.

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Işın Karacak

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