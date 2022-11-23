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Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı “Yanımda babam var lütfen soru sormayın"

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#Merve Boluğur#Mert Aydın#Boşanma
Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı “Yanımda babam var lütfen soru sormayın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 17:38

Merve Boluğur’un Mert Aydın’la 44 gün süren evliliği sona erdi. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı.

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Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın’ın mutluluğu çok kısa sürdü. Ünlü oyuncu, 2 Ekim’de evlendiği Mert Aydın’la nikâh defterine imza atmasından 44 gün sonra boşanma kararı aldı.

Boluğur ayrılığı sosyal medya hesabından “Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert’e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler” notuyla duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından avukatları aracılığıyla boşanma işlemlerini başlatan ünlü çift bugün Beykoz Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı “Yanımda babam var lütfen soru sormayın


OLMADI, YÜRÜTEMEDİK!
İkilinin sadece 44 gün süren evliliği sadece 5 dakika süren davayla resmi olarak sona erdi. Adliyeye babasıyla birlikte gelen Merve Boluğur, dava sonrası “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. Avukatıyla beraber mahkemeden ayrılan Mert Aydın ise “Olmadı. Yürütemedik Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim” dedi.
Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı “Yanımda babam var lütfen soru sormayın


ARTIK YETTİNİZ
Merve Boluğur sosyal medyadan akıl sağlığı ve eski eşi ile ilgili yapılan yorumlara isyan etti: “Sosyal medyada hakkımda yapılan akıl sağlığı yorumlarıyla taciz, kadına şiddet, kendi mutsuzluğunu kusan klavye delikanlılarını bundan sonra mahkemeye vereceğim bilginize... Keza eski eş muhabbeti yapan bütün köşe yazarları ve magazincileri de... Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor, yettiniz. Ahlakınızla iş yapın”

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