Evinin kapılarını açtı!

Evrim Akın bu hafta, eşi Selçuk Tektaş’ı kaybettikten sonra uzun bir yas süreci geçiren Merve Tektaş’ın evine konuk oldu. Çok merak edilen yuvasının kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açan Tektaş, duygusal anlar da yaşadı.





Dört oda bir salon evde kızları Eyşan ve Ceylan ile yaşayan Tektaş bütün dizaynı kendisi planlamış. Doğa ile iç içe olan evin salonunda gri perdeler, krem tonlarında oturma koltukları ve ışıltılı avizeler dikkat çekiyor.

Salonun bir bölümünü oturma grubuna ayıran Tektaş diğer tarafı da yemek masası olarak planlamış. Sekiz kişilik büyük yemek masasının yanında eskitme büfe ve aynalar yer alıyor.

Moda tasarım bölümü mezunu olan Tektaş, evini eskitme objelerle renklendirmiş. Tektaş ayrıca vefat eden eşi için anı köşesi de yapmış.

Yatak odasına da büyük özen gösteren Tektaş, salon kadar şık bir oda planlamış. Koyu renk mobilyalar, bej boya ve yatak örtüsüyle renklendirilmiş. Tablolar ve odadaki kitaplar ortama ayrı bir hava katıyor.

Evin her alanındaki düzen mutfakta da ön plana çıkıyor. Kahve rengi ve beyaz tonların hakim olduğu dolaplar büyük bir yemek masası tamamlıyor.

'BAŞA ÇIKILACAK BİR DUYGU DEĞİL'

Eşini kaybettikten sonra 2,5 yıl yas dönemi yaşadığını anlatan Merve Tektaş, nasıl toparlandığını ve neler yaşadığını şu sözlerle dile getirdi;

"2009'da evlendik biz maalesef 2021'de kaybettik. Ben evlendiğimde 26 yaşındaydım. 27 yaşımda ilk kızıma anne oldum, 31'de de ikinciye anne oldum. En yakın arkadaşımı kaybettim ben, eşimi kaybetmedim. Soruyorlar 'nasıl başa çıkabiliyorsun' diye. Bu başa çıkılacak bir duygu değil. Bu gerçekten zamana ihtiyaç hissedilen bir yas süreci. Bence herkes için farklı.

Evet ben biraz yoğun yaşadım. Şu an kabullendim, kabullenmek zorundayım. Ama o hep bizimle zaten hep burada. Andığımız her an bizimle beraber."



HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

Ünlü oyunu havuz manzaralı 3+1 evinin kapılarını açtı

Adanalı dizisinin sevilen karakterlerinden Lezize Teyze ve Fiko karakterine hayat veren Umut Oğuz, havuz manzaralı 3+1 evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı!

Geniş dairesinde sıcak ve samimi bir atmosfer yaratan Oğuz, hem dekorasyon tarzını hem de evin eğlenceli detaylarını paylaştı.

Üç oda bir salon, havuz manzaralı evinin her detayıyla kendisi ilgilenen Oğuz, tablolara özel ilgi duyduğunu söyledi.

Salonda koyu renk köşe takımı, büyük bir yemek masası ve kitaplık yer alıyor. Ünlü oyuncu rengarenk tablolarla salona sanat galerisi havası vermiş.

Yatak odasına sade ve modern bir hava katan oyuncu beyaz bir koltuk ve şifonyerle odayı tamamlamış.

Umut Oğuz misafirleri için de ayrı bir oda tasarlamış, beyaz ve şık odada annesinin ördüğü yatak örtüsü dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun mutfağı oldukça düzenli. Oğuz fırsat buldukça mutfağa girdiğini söylüyor.

Ünlü sanatçı 5+1 Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

5 oda 1 salondan oluşan deniz manzaralı evinin kapılarını Kanal D izleyicilerine açan Aslı Hünel yine adından söz ettirdi.

7 yıldır Savaş Yurtsever ile mutlu bir evliliği olan Hünel, iş dışında zamanını evinde geçiriyor.

Hünel evinin her detayıyla kendisi ilgilenmiş. İki ayrı kısımdan oluşan salonun her alanı farklı farklı tasarlanmış.

Bir tarafta gri koltuklar dikkat çekiyor, diğer tarafta ise lacivert köşe takımı yer alıyor.

Gösterişli avizeler, dev şamdanlar, kahverengi bir büfe ve üzerindeki şık objeler salonun tasarımını tamamlıyor.

Hünel salonundan bahsederken "Gold, gümüş üstünde de ağaç var. Üçü bir arada kullanılabiliyor. Mesela bu tarzın ismi var fütüristik" diyor.

Yıllardır sahnede olan Hünel’in kıyafet odası bir mağazayı andırıyor. Üç bölümden oluşan oda, kostüm, günlük kıyafet ve ayakkabılar için düzenlenmiş…

Oldukça büyük bir bahçe içinde yer alan evin manzarasından ise yarımada görünüyor.

Evrim Akın ile evin terasına çıkan Hünel, pandemiyi burada geçirdiklerini söyledi.

Usta oyuncu Serpil Çakmaklı 3+1 evinin kapılarını açtı

Evrim Akın, Türk Sineması’nın esmer güzeli, Yeşilçam’ın efsane ismi Serpil Çakmaklı’nın deniz manzaralı yazlık evine konuk oldu.

Serpil Çakmaklı, şehrin yoğunluğundan sıkıldığında soluğu 3+1 yazlık evinde alıyor...

Çakmalı'nın evinde oyma desenli mobilyalar dikkat çekiyor... Nostaljik eşyalar gold detaylarla hareketlendirilmiş.

Ünlü oyuncu salonda kullandığı açık renk koltuklar ortama ferah bir hava katmış.

Eskitme büfenin önünde altın varaklı büyük bir yemek masası yer alıyor.

Evin mutfak bölümü, salondaki ihtişamın aksine oldukça sade... Tavana uzanan beyaz dolapları, antrasit renk ile tamamlanmış…

Serpil Çakmaklı'nın en çok kullandığı alanların başında deniz manzaralı balkonu geliyor...

MasterChef Esra 10 gün önce taşındığı dubleks evinin kapılarını açtı

Katıldığı yemek yarışması programıyla adını duyuran Esra Tokelli dubleks evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı.

Yarışma sonrası değişen hayatını anlatan Tokelli, "Mutfakta olmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Yaklaşık 10 gün önce yeni evine taşınan Tokelli, dairesini alırken en çok mutfağına dikkat etmiş.

Zamanının çoğunu bura geçiren ünlü şef, salon büyüklüğündeki mutfağında sadeliği ön planda tutmuş.

İlk bakışta genişliği ile dikkat çeken mutfak yemek masası ile tamamlanmış.

Esra Tokelli, 7 yaşında yemek pişirmeye başladığını ve mutfakta olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. “O yaşlarda, babam bir rahatsızlık geçirmişti. Annem hastaneden gelince kardeşim ve ağabeyim aç kalmamalıydı. Mutfakta dolabı açtım ve yemek pişirdim,” dedi.

Siyah ve yeşil koltuklar, televizyon ve küçük bir dolaptan oluşan salon ise gösterişten uzak. Tokelli, “Tek isteğim huzur. Para ve mal mülk gözümde yok. İşimi iyi yapmak, huzurlu olmak istiyorum,” ifadelerini kullandı.

Yatak odasını da gösteren ünlü şef burada da sadeliği tercih etmiş... Sadece yatağın olduğu odada duvardaki tuğla detaylı işleme dikkat çekiyor. Odasında dolap sevemeyen Tokelli kıyafetler için ise ayrı bir alan ayrılmış.

Popstar Aydan 6 oda bir salon dubleks evinin kapılarını açtı! Bir yanda deniz bir yanda orman....

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve bir döneme damga vuran 'Popstar'ın iddialı yarışmacılarından Aydan Kaya evinin kapılarını 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı.

Dubleks evinde 4 yaşındaki oğlu Fatih, 2 yaşındaki kızı Hanzade ve annesi Gamze Hanım ile birlikte yaşayan Kaya merak edilenlerini de anlattı.

Sarıyer'de orman ve deniz manzaralı 6 oda bir salon dublekste oturan Kaya, zamanının çoğunu burada ailesiyle geçiriyor.

Oldukça büyük bir salona sahip olan evde, koltuklar, sehpa ve şık avize göze çarpıyor. Yemek masası ve şömine eve ayrı bir hava katıyor.

Evin üst katında ise sade ve gösterişten uzak bir yatak odası var. Ünlü isim kıyafetleri için de ayrı oda planlamış.

Evin en dikkat çeken yerlerinden biri de mutfağı. Gri ve beyaz tonların hakim olduğu mutfak oldukça geniş.

Yemek konusunda marifetli olan Kaya, zaman zaman mutfakta vakit geçirdiğini söylüyor.

ALDATILDIĞIMI HİSSETİM

2020 yılında edebiyat öğretmeni Teoman Şafak ile nikah masasına oturan Kaya, hamileyken aldatıldığını anlattı;

"Ben hissettim. O tabii asla kabul etmedi. Hamile olduğum dönemdi, biraz gönül kayması mı diyeyim bir şeyler oldu. Geçti o dönem, biz ayrıyız... 1.5 senedir ama sık sık görüşüyoruz."

Çocuklarıyla kendine yeni bir hayat kuran Aydan Kaya'nın aynı binada bir dairesi daha var...

Ünlü oyuncu her gün bu manzaraya uyanıyor! Üç katlı havuzlu villada doğa ile iç içe...

Bizi Birleştiren Hayat dizisinde 'Münevver' karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıkan Nilgün Kasapbaşoğlu, Sarıyer'deki üç katlı villasının kapılarını Kanal D izleyicileri için açtı.

Ailesiyle birlikte yaşayan oyuncu orman manzaralı evinde huzur bulduğunu söyledi.

Kahverengi, gri ve hardal sarısı tonların hakim olduğu evde gösterişli eşyalardan ziyade şık ve spor mobilyalar tercih edilmiş.



Aksesuar olarak bol bol çerçeve kullanılmış.





Usta oyuncunun havuzlu ve geniş bahçeli villası modern ve spor mobilyalarla döşenmiş.

Salon, yemek masası ve mutfak giriş katında yer alıyor. Salondan bakıldığında orman manzarası dikkat çekiyor.

Evin mutfağı ise oldukça geniş. Beyaz dolaplar mutfağı daha da ön plana çıkarıyor.

Nilgün Kasapbaşoğlu’nun yatak odasında ise krem ve siyah tonları hakim.

Oyuncun ayrıca kıyafet odası da var. Rengarenk elbiselerin yer aldığı odanın düzeni dikkat çekiyor.

Hava durumunu milyonlar ondan dinledi... Bodrum'da huzurlu hayat!

Oyunculuk ile kariyerine başlayan daha sonra tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sunucu haline gelen Hülya Uğur huzur dolu hayatını Kanal D izleyicilerine açtı.

Uzun zamandır Bodrum'da yaşan Uğur, 2 katlı dört oda bir salon villasında sakin bir hayat sürüyor.

Begonvil ve palmiye ağaçlarıyla çevrili villanın girişinde büyük bir havuz var. Özel olarak düzenlenen bahçede oturma grubun yanı sıra, yemek yemek için bir de alan da mevcut.

Geniş bir bahçenin içinde yer alan villanın salonu oldukça büyük. Salonda kırmızı ve gri renk koltukları eskitme sehpa ve şömine tamamlıyor.

Evi daha da renklendirmek isteyen Uğur, aksesuara olan merakını evine yansıtmış. Tabloların yanı sıra figürler de dikkat çekiyor.

Cıvıl cıvıl, renkli bir ev hayal eden sunucu yatak odalarını da es geçmemiş… Bir oda da mor renkler hakim, diğer oda ise mavi tül ve çerçeveler ön plana çıkıyor.

Geniş ve açık bir mutfağı olan evin mutfağı ise oldukça sade. Beyaz mobilyalar inox ev aletleriyle tamamlanmış.

Buzdolabına fotoğrafını bastırmış... Ünlü isim Bodrum'daki villasının kapılarını açtı!

Evrim Akın ünlü oyuncu, şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen’in Bodrum’daki evine konuk oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Yeliz Yeşilmen, yeşillikler içindeki iki katlı havuzlu villasının kapılarını açtı.

Zeytin ağaçlarıyla çevrilen villa büyük bir bahçeye sahip.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Yeşilmen, evi kendi zevkine göre döşemiş...

Evin mutfağı ve salonu bir arada... Gri köşe koltukları, eskitme mobilyalar tamamlıyor.

Amerikan tarzda mutfakta en dikkat çeken ev eşyası ise buz dolabı. Yeşilmen buzdolabının kapağına kendi fotoğrafını bastırmış...

Mutfakta iddialı olduğunu söyleyen Yeşilmen, yemekleri kendisi pişiriyor. Yeşilmen zaman zaman da salonda yer alan kuzinede börek ve patates yapıyor.

Yeşilmen'in yatak odasında ise beyaz ve mavi tonlar hakim. Obje ve süslere ilgisi olan ünlü isim yatağını tüllerle kaplamış.

Zamanın çoğunu evde geçiren Yeşilmen gündüzleri denize giriyor, boş zamanlarında da bahçesinde meditasyon yaptığını söylüyor.

2022 yılında aldığı evine üç ay önce taşındı! Balkonundan Galata Kulesi'ni izliyor...

Bir dönem danslarıyla sahnelere damga varan Didem Kınalı radikal bir karar alıp kariyerine şarkıcı olarak devam edeceğini duyurdu. Yeni bir başlangıç yapan Kınalı, değişen hayatını ve yeni evini Kanal D izleyicileriyle paylaştı.

2 YIL ÖNCE ALDI

2022 yılında Cihangir'de dubleks daire alan Kınalı, "Mütevazi bir ev ve içi harap durumda. Köpek bağlasan durmaz. Evin rayiç değeri belki 300 bin TL bile değil ama Cihangir'in acayip bir semt olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz."

"Fırsatçılar bir milyon TL'den kapı açıyorlar. O fiyata bulursanız öpün başınıza koyun. 1 artı 1 evlerin kirası 16 bin TL. Bir yıldır araştırıyorum ancak bütçeme uygun bir ev bulabildim. Son kuruşuma kadar ev için verdiğimden evin içerisini yaptıramadım" demişti.

EVİNE TAŞINDI

Evini restore eden ve kendi tarzına göre döşeyen Kınalı, 2 katlı üç oda bir salon yuvasının kapılarını Evrim Akın'a açtı.

Yaklaşık üç ay önce evine taşınan Kınalı, bir mimarla çalıştığını söyledi. Tadilat sürecinde sorunlar yaşadığını aktaran şarkıcı, izleyenleri bu konuda uyardı.

Beyaz ve gold renklerin ağırlıklı olduğu evde en dikkat çeken bölüm ise Galata Kulesi'ni gören teras...

İstanbul manzarasıyla büyüleyen ve Galata Kulesi'ni gören evin balkonunda huzur bulduğunu söyleyen Kınalı, 3 aydır burada yaşadığını belirtti.

Üç oda bir salon evin oturma odasında iki kanepe ve bir sehpa yer alıyor. Kınalı, yatak odasında da beyaz ve gold renkler tercih etmiş. Yatak odasından kıyafet odasına açılan bir kapı var.

Mutfak ise ferahlığıyla dikkat çekiyor. Mutfakta da beyaz ve gold renkler hakim...

Ünlü türkücü bekar evinin kapılarını açtı! 2 oda 1 salon evde sade yaşam...

Evrim Akın, ünlü türkücü Nihat Doğan'ın yeni taşındığı bekar evine konuk oldu. Doğan, evinin kapılarını Evrim Akın ile Ev Gezmesi’ne açtı.

İki yıl süren evliliğini geçtiğimiz mayıs ayında bitiren Nikah Doğan bekar evine çıktı.

2 oda 1 salon evde yeni bir hayat kuran Doğan, özel hayatına dair merak edilenleri de anlattı.

Uzun yıllar yalnız yaşayan ve boşandıktan sonra ayrı bir eve yerleşen Doğan, salon ve mutfağın bir arada olduğu evde sadeliği ön planda tutmuş.

Doğan, yeşil ve gri renkte koltuk takımını siyah mermer yemek masasıyla tamamlamış.

Ünlü türkücünün yatak odasında ise siyah renkler hakim. Yatağından, perdesine hemen hemen bütün eşyalar siyah tercih edilmiş.

OĞLUMUN EKSİKLİĞİNİ HİSSEDİYORUM

Özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Doğan, oğlu Badıkan'dan bahsederken gözyaşlarına boğuldu; 'Sabahları kalktığımda oğlumun eksikliğini çok hissediyorum. Oğlumun yastığı bende onu hiç yıkamıyorum. Yıllardır yalnız yaşıyorum ama en zoru evladından ayrı yaşamak.'

Ünlü isim 3 katlı 7 odalı evinin kapılarını açtı! '8 yıldır misafir gelmiyor'

Evrim Akın, eski manken ve moda tasarımcısı Ebru Şancı Öztürk’ün, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile yaşadığı evine konuk oldu.

Olay yaratan açıklamaları, sosyal medya paylaşımlarıyla, magazin gündemine damga vuran Şancı, üç katlı bahçeli evinin kapılarını ilk kez açtı.

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı 3 çocuğu annesi ve kayınvalidesiyle birlikte yaşıyor.

Şehir dışında; üç katlı, 7 odalı bahçeli müstakil bir evde oturan ünlü isim uzun zamandır evine misafir gelmediğini söyledi.

‘Evime 8 yıldır misafir gelmiyor, bizi misafirliğe davet ediyorlar, sonra çocukları görünce bir daha çağırmıyorlar. Çocuklarım şımarık değil yaramaz.'

Çocukları küçük olduğu için süslü bir ev tercih etmeyen Şancı, 'Çocuklar kırdığı için az eşyam var benim evim süslü bir ev değil' diyor.

Büyük bir salonu olan evde mobilyalar ağırlıklı olarak beyaz tercih edilmiş.

Oldukça sade ve şık lacivert renkte l koltuğu ahşap yemek masası tamamlıyor.

Evin en dikkat çeken bölümü ise mutfağı. İki ayrı bölümden oluşan mutfakta bir kısımda tezgâh ve dolaplar var, diğer kısımda ise oturma grubu yer alıyor.

'Ev dediğin ya bahçeli ya da manzaralı olur'

Evrim Akın, müzik dünyasının renkli ismi, 90’lı yıllara “Gözyaşlarım Anlatır”, “O Bu Gece Gelecek” gibi şarkılarıyla damga vuran, gösterişli takıları, geleneksel kıyafetleri ile dikkat çeken Özbek şarkıcı Şahsenem’in evine konuk oldu.

İstanbul'da bir çatı katı dairesinde oturan Şahsenem'in evinden deniz manzarası görünüyor. Şahsenem, 'Benim için ev ya bahçe katı ya da çatı katı olacak' diyor.

Salon ve dinlenme köşesi bir arada. Nostalji kokan evde İstanbul temalı tablolar yer alıyor.

AİLEM YÜZÜNDEN ÜLKEYİ TERK ETTİM

Müzik aşkı uğruna ülkesini ve ailesini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Şahsenem ailesi tarafından nasıl engellendiğini de anlattı. “Şarkı söylememem için ailemden şiddet gördüm, beni karanlık odaya kilitlediler. Ailemin yüzünden ben de ülkeyi terk ettim. Türkiye'ye geldikten sonra dört yıl boyunca bir çok sektörde çalıştım. Bana albüm teklifini ilk yapan Burhan Şeşen oldu.”

EVİNDE KAĞLUMBAĞA BESLİYOR

Ünlü şarkıcı evinde muhabbet kuşu ve kaplumbağa besliyor.

Eşi ressam olan Şahsenem evin her yerini tablolarla süslemiş, resimleri küçük aksesuarlar tamamlıyor.

Ünlü şarkıcı eskiyen eşyalarını atmayıp restore etmeyi tercih ediyor.

Şahsenem’in evin mutfağı ise oldukça küçük. Özbek şarkıcı, yemeklerini burada yapıyor.

'Misafir bile olsa akşam 22.30'da yatarım'

Evrim Akın, 90’lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil’in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı.

18 YILDIR AYNI EVDE OTURUYOR

Modern ve klasik çizgiler taşıyan villasını gezdiren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. 18 yıldır oturduğu beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.

KÖPEKLERİNE MİNYATÜR EV YAPTIRMIŞ

Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri gösterdi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran ünlü isim, "üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.

"Ev hayatını, sakinliği seviyorum. Köpeklerimle çok mutluyum' ifadelerini kullanan Serengil, yaşadığı üzüntüyü de paylaştı; 'Bir köpeğimi kaybettikten sonra yarınlarla ilgili hayallerim bitti. O benim sahip olamadığım her şeydi. Onu her şey yerine koydum, o da beni çok seviyordu. O gidince çok boşluğa düştüm. Bunu herkesin anlaması mümkün değil. Mezarını da bahçeme yaptırdım.'

MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞ ÇIKARTTI

Kendi programı dışında başka programlara çıkmadığını belirten Serengil, Evrim Akın ile keyifli dakikalar geçirdi. Doğa ile iç içe olan yeşillere bürünmüş orman manzaralı evin salonu da otel konsepti tarzında döşenmiş.

Evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü isim, 'Zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. Arkadaşlarım eksik olmuyor. Evimde misafir bile olsa akşam 22.30'da gider yatarım.' ifadelerini kullandı.

Boydan boya ahşap mobilyadan oluşan Amerikan mutfak evin en dikkat çeken bölümlerinden. Serengil'in aksine mutfakta daha çok hayat arkadaşı Mustafa Tohma vakit geçiriyor.

Serengil'in giyinme odası mağaza vitrinlerini aratmıyor. Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı.

Kıyafetleriyle adından söz ettiren Seren Serengil, evine bir de takı odası yaptırmış.

Ünlü ismin villası 5 katlı ve orman manzaralı.