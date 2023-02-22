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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), büyük deprem felaketinde evini kaybedenler için harekete geçti ve “Evim Yuvan Olsun” adlı bir kampanyayı hayata geçirdi. Yardımseverler kampanya kapsamında kullanmadıkları evlerini depremzedelere tahsis edebiliyor, düşük bedelle kiraya verebiliyor ya da kira yardımı yapabiliyor.



Bu kampanyaya sanat dünyasının ünlü isimleri de destek oldu. Ercan Saatçi, İzel ve Deniz Seki sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarda takipçilerine “Birçok depremzedenin sıcacık bir yuvaya ihtiyacı var, ‘evim yuvan olsun’ diyorsanız, siz de bir hayata dokunun dayanışmaya destek olun” diye seslendi.

Bodrum’daki 5 evini depremzedelere açtı

Kampanyanın destekçilerinden olan İbrahim Tatlıses, Bodrum’daki 5 evini depremzedelere açtı. Ünlü sanatçı Instagram’ında yaptığı açıklamada “Evim Yuvan Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı, ben Bodrum’daki 5 evimi depremzedelere açtım. Sizin de imkanınız varsa siz de açın.”

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