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Eski eş Gonca Derin'den Uğur Akkuş'a şoke eden suçlama: Çocuklarımı kaçırdı

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#Gonca Derin#Uğur Akkuş#Ebru Şallı
Eski eş Gonca Derinden Uğur Akkuşa şoke eden suçlama: Çocuklarımı kaçırdı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 12:47

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin, dün akşam sosyal medya hesabında 'çocuklarının kaçırıldığını' iddia ederek yardım istedi.

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Çocuklarının babaları tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen Derin, karakola giderek arama kararı çıkarttırdı.

 Gece boyunca yaşananları takipçileri ile paylaşan Gonca Derin, sabah saatlerinde kızının polisler tarafından teslim alındığını duyurdu:

"Kızımızı Feriköy çocuk şubeye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim. Şişli asayiş büro memunlarına minattarım..."

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UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Uğur Akkuş, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile yanıt verdi:

"Hakkımda yine asılsız biz takım iftiralar atılmış. 'Kendi çocuklarımı kaçırdım' diye... Bakmakla, korumak, kollamak ile ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum; kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama, asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen"

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Eski eş Gonca Derinden Uğur Akkuşa şoke eden suçlama: Çocuklarımı kaçırdı

PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Oğlunun ağlayarak yaptığı telefon konuşmasını Instagram sayfasında yayınlayan Gonca Derin, çocuklarını teslim aldıktan sonra paylaşımını sildi.

 

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#Gonca Derin#Uğur Akkuş#Ebru Şallı

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