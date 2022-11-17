Eski eş Gonca Derin'den Uğur Akkuş'a şoke eden suçlama: Çocuklarımı kaçırdı

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Çocuklarının babaları tarafından zorla alıkonulduğunu söyleyen Derin, karakola giderek arama kararı çıkarttırdı.

Gece boyunca yaşananları takipçileri ile paylaşan Gonca Derin, sabah saatlerinde kızının polisler tarafından teslim alındığını duyurdu:

"Kızımızı Feriköy çocuk şubeye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim. Şişli asayiş büro memunlarına minattarım..."

UĞUR AKKUŞ'TAN AÇIKLAMA

Uğur Akkuş, hakkındaki iddialara sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile yanıt verdi:

"Hakkımda yine asılsız biz takım iftiralar atılmış. 'Kendi çocuklarımı kaçırdım' diye... Bakmakla, korumak, kollamak ile ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum; kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama, asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen"

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PAYLAŞIMLARINI SİLDİ

Oğlunun ağlayarak yaptığı telefon konuşmasını Instagram sayfasında yayınlayan Gonca Derin, çocuklarını teslim aldıktan sonra paylaşımını sildi.