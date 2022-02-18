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Esin Maraşlıoğlu 57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildirdi!

#Esin Maraşlıoğlu#Süzet Halfon#Reyna Maraşlıoğlu
Esin Maraşlıoğlu 57 yıl sonra Süzet Halfon ismini sildirdi
Özge Eğrikar

Esin Maraşlıoğlu, nüfustaki ‘Süzet Halfon’ ismini sildirmek için dava açtı.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre; ünlü modacının annesi Reyna Maraşlıoğlu, Yaset Halfon’la boşanma aşamasındayken, İzidor Maraşlıoğlu’yla birliktelik yaşadı.

Esin Maraşlıoğlu dünyaya geldiğinde onu evli olduğu Yaset Halfon’un nüfusuna ‘Süzet Halfon’ adıyla kaydettirdi.

Boşandıktan sonra kızının babası İzidor Maraşlıoğlu’yla evlenen Reyna Maraşlıoğlu, Süzet Halfon’a ait nüfus kaydını sildirmek yerine yeni bir nüfus kaydı oluşturdu ve kızının adını bu kez ‘Esin Maraşlıoğlu’ olarak yazdırdı.

Esin Maraşlıoğlu, 57 yıl sonra kardeşleri İzzet Maraşlıoğlu ve Seza Halfon ile mahkemeye başvurarak ‘Süzet Halfon’ isminin nüfustan silinmesini talep etti.

Duruşmaya katılan Maraşlıoğlu, “Süzet Halfon benim. Aramızda 3 ay var. Annemin 3 ay arayla doğum yapması mümkün değil” dedi. Kardeşleri de tanıklık yaptı. Mahkeme, ‘Süzet Halfon’ isimli kaydın iptaline hükmetti.

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