Orhan Gencebay: Gülşen evladımdır kötü söz söylemem

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Orhan Gencebay “sahne kostümü” tartışmaları için “Biz eskiden TV’ye smokinle çıkardık, şimdi zaman değişti. Tabii ki biz mayoyla çıkmıyoruz, daha günlük kıyafetlerle çıkabiliyoruz. Bunların hepsini düşünerek gereğinin olması lazım diyorum. Bu edeple, akılla ilgili bir durum” demişti. Bu açıklamanın ardından, Gencebay’ın Hülya Avşar’ın poposuna vurduğu eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

NOKTA KOYMAK İSTİYORUM

Gülşen de sahne aldığı mekânda “Namus” şarkısını söyledi ve “Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum” dedi.

Şarkıcının bu sözlerle Orhan Gencebay’ı kastettiği öne sürüldü. Gencebay dün “Söylemezsem Olmaz” programına bağlanarak şu açıklamayı yaptı:

“Hayatımda kimseye ne kötü bir söz söyledim ne de dedikodu yaptım. Ülkemizde herkes özgürdür. Ben ‘Gülşen Hanım yanlış bir şey yaptı’ demedim, demem de. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim. Gülşen benim evladımdır. Bu söz, ağır bir sözdür bana. Fakat yine de belli bir ölçüde hoş görebilirim. Böyle bir sözle muhatap olmayı kesinlikle istemezdim.”

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Hülya’yla baba-kız gibiyiz

Orhan Gencebay, Hülya Avşar’la görüntüleri için de şöyle konuştu: “Hülya Avşar 20 yaşında Türkiye güzeli seçildiği zaman biz o yarışmada izleyiciydik. Güzeller güzeli Hülya’yı o zamandan itibaren çok sevdik ve çok yakın olduk. Bizim evimize sürekli gelirdi. O kadar samimiydik ki, bir baba-kız gibi, abi-kız gibi. Beni kızdırmaya bayılırdı. Mesela yanağımdan öpecek sanırdım, gelir ısırırdı beni. Ben de onu dizime yatırır döverdim. Hülya buna bayılıyordu. Yani bir espri bu. Zaten başka ne olabilir ki?”

Orhan Baba gönül aldı

“Hatasız Kul Olmaz” şarkısı hafızalara kazınan Orhan Gencebay, bağlandığı yayında “Hatasız kul olmaz dedik. Ben yaptığım hatalarım

varsa özür diliyorum” dedi.