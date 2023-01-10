Eşi 'kriz yok' dedi ama Ceyda Düvenci paylaşıma kayıtsız kaldı!

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Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2014 yılında yayınlanan 'Aşkın Kanunu' dizisinde rol almış ikilinin set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Kısa süre sonra da evlilik kararı alan Düvenci ve Şakrak 2015 yılının Aralık ayında Kaz Dağları'nda nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın mutluluğu oğulları Okan Ali'nin doğumuyla daha da artmıştı.

Evlilikleri boyunca en özel anlarını takipçileriyle paylaşan mutlu aile son günlerde ayrılık iddialarıyla gündeme geldi.

Oyuncu çiftin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi, sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması ikilinin boşanacağı dedikodularını alevlendirdi.

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Bülent Şakrak da eşi Ceyda Düvenci ve çocukları Okan Ali'yle sarıldıkları kareyi yayınlayarak, iddiaları yalanladı. Şakrak, "Sureti gör beyan ile, beyana sığmazam" yazdı. Şakrak etiket bölümüne Düvenci'ninEngin Akgün'den olan kızı Melisa'yı da ekledi.

Ayrılık iddialarına fotoğrafla 'kriz yok' cevabını veren Bülent Şakrak'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa Ceyda Düvenci ise kayıtsız kaldı. Ünlü oyuncu eşinin paylaştığı fotoğrafı ne beğendi ne de yorum yaptı.