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En zor veda... Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

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#Serkan Ortaç#Serdar Ortaç#Cenaze
En zor veda... Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:55

SERDAR Ortaç kardeş acısıyla sarsıldı. Ünlü popçunun bir yıldır hastanede enfeksiyon tedavisi gören kardeşi Serkan Ortaç önceki gün hayatını kaybetti. Serkan Ortaç dün son yolculuğuna uğurlandı

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Acı haberi konser dönüşü alan 53 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyasında “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü, öğle namazını takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı
daha fazla video içinSerdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Serkan Ortaç dün son yolculuğuna uğurlandı. Suadiye Camisi’nde yapılan cenaze töreninde Serdar Ortaç’ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

En zor veda... Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Serkan Ortaç’ın eşi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılanlar arasında yapımcı Polat Yağcı, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve eski oyuncu Mehmet Aslan da vardı. Serkan Ortaç cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. 

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En zor veda... Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, yardım alarak yürüdü.

En zor veda... Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Aslan, yakın dostu Serdar Ortaç’ı yalnız bırakmadı.

En zor veda... Serdar Ortaçın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Aslı Hünel cenaze törenine eşi Savaş Yurtsever’le birlikte katıldı.

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#Serkan Ortaç#Serdar Ortaç#Cenaze

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