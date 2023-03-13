En zor veda... Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

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Acı haberi konser dönüşü alan 53 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyasında “Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü, öğle namazını takiben Suadiye Camisi’nde kılınıp Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajıyla kardeşinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Serkan Ortaç dün son yolculuğuna uğurlandı. Suadiye Camisi’nde yapılan cenaze töreninde Serdar Ortaç’ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı.

Serkan Ortaç’ın eşi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine katılanlar arasında yapımcı Polat Yağcı, Aslı Hünel ile eşi Savaş Yurtsever ve eski oyuncu Mehmet Aslan da vardı. Serkan Ortaç cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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Ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç , yardım alarak yürüdü.Mehmet Aslan, yakın dostu Serdar Ortaç’ı yalnız bırakmadı.