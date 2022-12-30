En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum!

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Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Fatmagül Fakı geçtiğimiz günlerde anne olmuştu. Oğlu Kaan'a kavuşma anına ait özel görüntüleri paylaşan Fakı duygularını dile getirdi: 25.12.2022... En muhteşem yılbaşı girişimiz!

Adriana Lima'ya benzerliği ile de dikkat çeken Fatmagül Fakı, Survivor yarışmasına katılmış kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. 'Güneşin Kızları' dizisinde rol alan Fakı, daha sonra Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yapmıştı. 2019 yılında Kerem Lafçı ile hayatını birleştiren Fakı, 25 Aralık'ta da oğlu Kaan'ı kucağına aldı.

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Doğum anına ait görüntüleri paylaşan ünlü isim duygularını dile getirdi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. 25.12.2022 .. En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun! 9 ay boyunca bizden sonsuz ilgisini esirgemeyen değerli hocamız ve muhteşem ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çok seviyoruz. Bizi doğumda yalnız bırakmayan değerli hocamız iyi ki varsınız. Bir pazar kahvaltısı borcumuz oldu. " ifadelerine yer verdi.

2022 ONLARA UĞURLU GELDİ

Bu yıl bebek mutluluğu yaşayan tek çift Murat yıldırım ve eşi değil. İşte 2022'nin ünlü bebekleri...

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin oğulları Kurt Efe, 15 Nisan'da dünyaya geldi.

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, ikinci kızları Leyla'ya 24 Mayıs'ta kavuştu.

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FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 23 Mayıs'ta dünyaya getirdi.

DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu. Çiftin kızları Yaz, 4 Ekim'de doğdu.

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LARA - SELAHATTİN PAŞALI

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, temmuz ayında dünyaya geldi.

GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, 10 Eylül'de anne oldu.

SEDA BAKAN - ALİ EREL

2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de ikinci çocuğubu dünyaya getirdi.

HANDE SORAL - İSMAİL DMEİRCİ

Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

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