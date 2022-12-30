Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum!

Güncelleme Tarihi:

#Fatmagül Fakı#Kerem Lafçı#Survivor
En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 13:32

Survivor yarışmasıyla şöhreti yakalamıştı, ünlü ismin büyük mutluluğu...

Haberin Devamı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Fatmagül Fakı geçtiğimiz günlerde anne olmuştu. Oğlu Kaan'a kavuşma anına ait özel görüntüleri paylaşan Fakı duygularını dile getirdi: 25.12.2022... En muhteşem yılbaşı girişimiz!

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

Adriana Lima'ya benzerliği ile de dikkat çeken Fatmagül Fakı, Survivor yarışmasına katılmış kısa sürede şöhrete kavuşmuştu. 'Güneşin Kızları' dizisinde rol alan Fakı, daha sonra Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yapmıştı. 2019 yılında Kerem Lafçı ile hayatını birleştiren Fakı, 25 Aralık'ta da oğlu Kaan'ı kucağına aldı.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

Haberin Devamı

Doğum anına ait görüntüleri paylaşan ünlü isim duygularını dile getirdi: "Hoş geldin minik kuzumuz. Ben de bebeğimiz de çok iyiyiz şükürler olsun. Arayan, soran tüm güzel dileklerini ileten dostlarımıza teşekkür ederiz. 25.12.2022 .. En muhteşem yılbaşı girişimiz. Şükürler olsun! 9 ay boyunca bizden sonsuz ilgisini esirgemeyen değerli hocamız ve muhteşem ekibine ne kadar teşekkür etsem az. Sizi çok seviyoruz. Bizi doğumda yalnız bırakmayan değerli hocamız iyi ki varsınız. Bir pazar kahvaltısı borcumuz oldu. " ifadelerine yer verdi.

2022 ONLARA UĞURLU GELDİ

Bu yıl bebek mutluluğu yaşayan tek çift Murat yıldırım ve eşi değil. İşte 2022'nin ünlü bebekleri...

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ  

2016 yılında nikah masasına oturan çiftin oğulları Kurt Efe, 15 Nisan'da dünyaya geldi.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

SİNEM KOBAL - KENAN İMİRZALIOĞLU

2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan çift, ikinci kızları Leyla'ya 24 Mayıs'ta kavuştu.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

Haberin Devamı

FULYA ZENGİNER - KUNTAY TARIK EVREN

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, oğlu Milan'ın 23 Mayıs'ta dünyaya getirdi.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

DEMET EVGAR - LEVENT BABATAŞ

Geçtiğimiz mart ayında evlenen ünlü oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum


NAZLI - DEVRİM SALTOĞLU 

Geçtiğimiz yıl Nazlı Saltoğlu ile nikah masasına oturan Devrim Saltoğlu baba oldu. Çiftin kızları Yaz, 4 Ekim'de doğdu. 

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

Haberin Devamı

LARA - SELAHATTİN PAŞALI 

Geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturan Selahattin Paşalı-Lara Paşalı çiftinin kızları Leyla Pera, temmuz ayında dünyaya geldi.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

GUPSE ÖZAY - BARIŞ ARDUÇ

 Oyuncu Barış Arduç’la iki yıl önce nikâh masasına oturan Gupse Özay, 10 Eylül'de anne oldu.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

SEDA BAKAN - ALİ EREL

2019 yılında da kızı Leyla’yı dünyaya getiren oyuncu Seda Bakan, 1 Eylül’de ikinci çocuğubu dünyaya getirdi.

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

HANDE SORAL - İSMAİL DMEİRCİ

 Oyuncu Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nilkah masasına oturmuştu. Çiftin ilk çocukları Ali, 30 Mayıs'ta dünyaya geldi.

Haberin Devamı

En muhteşem yılbaşı girişimiz... İşte benim oğlum

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatmagül Fakı#Kerem Lafçı#Survivor

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana

BAKMADAN GEÇME!

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran tarihin en iyi futbolcusu 82 yaşında aramızdan ayrıldı

GÜLE GÜLE SİYAH İNCİ | İç savaşı durduran 'tarihin en iyi futbolcusu' 82 yaşında aramızdan ayrıldı

#Pele
Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz | 9 SORU 9 YANIT

Robot süpürgenin çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi skandal oldu... Akıllı cihazlara ne kadar güvenmeliyiz? | 9 SORU 9 YANIT

#Akıllı Cihaz
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin ailesiyle evleri nasıl ayırırım?

#Kaynana