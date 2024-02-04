En doğal halini paylaştı... Sıfır makyaj Seda!

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Seda bakan 2019 yılında müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuş çift Ela ve Leyla’yla evliliklerini taçlandırmıştı.

Özel hayatına dair renkli kareleri sosyal medya hesabından oyuncu, hafta sonu yürüyüşe çıktı.

'Fırsat bulup yürüyenlerde bugün' notuyla bu fotoğrafını yayınlayan Bakan'ın makyajsız hali dikkat çekti.

Ünlü oyuncu paylaşımında herhangi bir filtre de uygulamadı.

ONLARI BİR DE MAKYAJSIZ GÖRÜN!

Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!

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Filtresiz ve makyajsız! ‘Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz’

Oyuncu Deniz Uğur sosyal medya hesabından sıfır makyaj fotoğrafını sevenleriyle paylaştı. Uğur'un fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

Meslektaşı Erdinç Gülener'le mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Deniz Uğur sevenleriyle filtresiz ve makyajsız fotoğrafını paylaştı.

'Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz' diyen oyuncu takipçilerine şu sözlerle seslendi: 'Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsan sabah gözünü açtığı andaki hâlini görmen gerekir. Filtresiz, makyajsız. Komplekse girmeye gerek yok, yaşlanıyoruz. Şeytânî düzenin ele geçirdiği dünyaya inat gülümseyebiliyorsan güçlüsün. Varlığının bir anlamı, bütüne hayrı olmak zorunda. Önemli olan o. Kendini gerçekleştirmek. Bu arada gülüşünde hep bir hüzün var diyordunuz, haklıymışsınız gerçekten.'



EN DOĞAL CEYDA

2018'de Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturduktan sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Ateş'in "Güneşin etkisiyle ortaya çıkan çillerim" notuyla yayınladığı kare 50 bin beğeni aldı. Takipçileri Ceyda Ateş'in doğal güzelliğine övgüler yağdırdı.

59'UNCU YAŞA MAKYAJSIZ FOTOĞRAF

Sosyal medya hesabından ağırlıklı olarak spor fotoğraf ve videoları paylaşan Biricik Suden bu kez doğum günü pozu verdi.

59. yaşından gün alan Suden, makyajsız paylaştığı fotoğrafın altına; 'Telefonlarla uyandım. Çok teşekkür ederim. Yüzümü yıkasaydım iyiydi... Doğum günüm kutlu olsun 59!" notunu düştü.

Suden'in fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa 'iyi ki doğdunuz' yorumları yapıldı.

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Son 20 yıldır haftanın 5 günü özel hocayla spor yapan Biricik Suden, Uzakdoğu sporlarında da usta bir isim haline geldi.

'BİR YAŞ DAHA GENÇLEŞTİ PINAR'IM'

Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerinde 16 yılı geride bırakan çiftten Yağmur Atacan eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabında paylaştığı ve Pınar Altuğ'un neredeyse sıfır makyaj olduğu fotoğrafla kutladı:

"Güzel sevgilim, yaş günü kutlamalarını sever; en çok da sevilmeyi sever. Sevgi dolu ailemizin kraliçesi, yeni yaşında yine dolu dolu, kızım ve ben güzel bir yaş alman için elimizden geleni yapacağız. Bir yaş daha gençleşti bugün... Pınar’ım"

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MAKYAJSIZ HİLAL

Oyuncu Hilal Altınbilek uzun bir aranın ardından sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Altınbilek'in makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Hilal Altınbilek makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'ne kadar güzelsin, bu güzellik fazla' yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek bir süredir Metin Hara ile aşk yaşıyor. Çift birlikteliklerini gizli tutuyor.

KENDİNİ DOĞAYA BIRAKTI

Oyuncu Aslı Tandoğan arkadaşlarıyla birlikte yoga kampına gitti. Şehir hayatından uzakta stres atan güzel oyuncu makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

SERENAY SARIKAYA

Sarıkaya'nın makyajsız pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'Aşk yaramış, Serenay kendini buldu' yorumları yapıldı. Sarıkaya'nın paylaşımı 400 binden fazla beğeni aldı.

ŞEBNEM FERAH

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafında filtre dahil kullanmayan Ferah'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bir takipçisi ünlü şarkıcıya 'Ruhunun, kalbinin güzelliği var bu resimde.. bayıldım..' yorumunu yaptı.

BERFU YENENLER

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, YouTube kanalı için video çekti. Takipçilerini anne ve babasıyla tanıştıran Yenenler, sıfır makyaj kamera karşısına geçti. Videoda hazırlık sürecine de yer veren tescilli güzel "Fark ettiyseniz saçlarım ıslak ve yüzümde sıfır makyaj var! Sıfır.. sıfır..." dedi. Yenenler'in videosuna yorum yağdı.

ESRA DERMANCIOĞLU

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile hafızalara kazınan Esra Dermancıoğlu, modaya uydu. Ünlü oyuncu sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.