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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davasında karar verildi

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Boşanma Davası
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın boşanma davasında karar verildi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 16:00

ESKİ futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç’ın yıllardır süren boşanma davası sonuçlandı.

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İki isim 2021’de çekişmeli olarak boşanmış, Sarnıç’ın tehdit, öldürmeye teşebbüs ve zina eylemlerinin dava açıldıktan sonra gündeme gelmiş olması gerekçesiyle dikkate alınmadığını öne süren Emre Aşık, Şubat 2022’de yeniden boşanma davası açmıştı.

BOŞANMA NEDENİ ‘ZİNA’

Aile Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında söz alan Yağmur Aşık, “Boşanmak istiyorum. Çocuklarımın velayetini istemiyorum. Çocuklarla sadece yatılı görüş günü istiyorum. 2 yaşında bir çocuğum var. Bu çocuğum Emre Aşık’tan değildir. Kimden olduğunu söylemek istemiyorum” dedi.

Mahkeme, Emre Aşık’ın açtığı davayı kabul ederek çiftin ‘zina’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar verdi.

Çiftin üç çocuğunun velayetini Emre Aşık’a veren mahkeme, Yağmur Aşık ile çocuklar arasında haftanın belirli günleri şahsi ilişki kurulmasına hükmetti.

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Mahkeme ayrıca Yağmur Aşık’ın boşandığı eşi Emre Aşık’a 35 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

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#Emre Aşık#Yağmur Sarnıç#Boşanma Davası

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