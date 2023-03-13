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Emre Altuğ: Yaralarımızı beraber saracağız

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#Emre Altuğ#Dada Salon Kabarett#Şarkıcı
Emre Altuğ: Yaralarımızı beraber saracağız
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 07:29

Türk pop müziğin başarılı ismi Emre Altuğ önceki akşam Dada Salon Kabarett’te sahne aldı.

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Tüm bilet gelirinin deprem bölgesine aktarılacağı anlamlı gecede ünlü şarkıcı, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Altuğ, “Yaralayıcı ve yıkıcı bir felaket yaşadık. İnşallah bu yaraları beraber saracağız. Biz bölgeyle ilgili çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Ünlü yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün çok iyi olmak için buradayız. Geliri depremzedelere bağışlanacak bir konserimiz var. Gördüğümüz kadarıyla içerisi tamamen dolmuş.”

Röportajın ardından sahneye çıkan Altuğ, sevilen şarkıları ve pop müziğin unutulmaz eserleriyle misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. 

Emre Altuğ: Yaralarımızı beraber saracağız

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#Emre Altuğ#Dada Salon Kabarett#Şarkıcı

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