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Emrah'ın oğlu nişanlandı! 'Yanımda babam yok baba adamlar var'

Güncelleme Tarihi:

#Tayfun Erdoğan#Emrah Erdoğan#Emrah
Emrahın oğlu nişanlandı Yanımda babam yok baba adamlar var
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 08:08

Şarkıcı Emrah’ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, evlilik yolunda ilk adımı attı.

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 Erdoğan, nişanlandığı ve kahvesine tuz ektiği anları sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

“Biraz tuzu ve acısı eksikti kahvenin. Ben de tuzumu ektim.”

Emrahın oğlu nişanlandı Yanımda babam yok baba adamlar var

Videoya birçok yorum ve beğeni geldi. Tayfun Erdoğan ardından babasının yanında olmamasını sitem dolu bir mesajla duyurdu:

“Baba yok, baba gibi adamlar var yanımda.”

1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan’ın babasının Emrah olduğu DNA test sonucuyla belli olmuştu.

Emrah, Tayfun Erdoğan’a Bursa’da bir ev verip mirasından hiçbir hak iddia etmeyeceğine dair bir belge imzalatmıştı.

Emrahın oğlu nişanlandı Yanımda babam yok baba adamlar var

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#Tayfun Erdoğan#Emrah Erdoğan#Emrah

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