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Elif Dürüst’ün tedavisi sürüyor

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#Elif Dürüst#Kosta Rika#Türkiye
Elif Dürüst’ün tedavisi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 07:39

Kosta Rika’da ATV aracıyla kaza geçiren Elif Dürüst’ün tedavisi sürüyor.

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Kask takmadan araca binen Dürüst, ATV’nin devrilmesi sonucu yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü ismin kaval kemiğinin kırıldığı, kafatasında kırıklar olduğu ve beyindeki kılcal damarlarda kanama olduğu tespit edildi.

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Kaval kemiğinden ameliyat olan Dürüst’e iki gün arayla tomografi çekilip kılcal damarlardaki kanamanın takibi de yapılıyor.

Hastanede müşahede altında olan Dürüst’e hayati tehlikesi bulunmamasına rağmen ‘uzun uçuş riski’ nedeniyle Türkiye’ye gelmesine izin verilmiyor.

 

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#Elif Dürüst#Kosta Rika#Türkiye

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