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Efsanenin adı halk merkezinde yaşayacak

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#Cüneyt Arkın#Betül Cüreklibatır#Kaan Polat Cüreklibatır
Efsanenin adı halk merkezinde yaşayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 08:33

ESKİŞEHİR’in Odunpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan halk merkezine, 28 Haziran’da vefat eden Eskişehirli sanatçı Cüneyt Arkın’ın adı verildi.

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Önceki gün yapılan açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır katıldı.

Arkın’ın ailesine sanatçının karakalem portresi hediye edildi. Gözyaşlarını tutamayan Betül Cüreklibatır, “Cüneyt’i ölümsüz yaptınız, sağ olun” dedi. Kaan Polat Cüreklibatır da “Merkezin girişinde yazan ‘halkın kahramanı’ sözü, babamın neyi başardığının özeti” diye konuştu. 

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Efsanenin adı halk merkezinde yaşayacak

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#Cüneyt Arkın#Betül Cüreklibatır#Kaan Polat Cüreklibatır

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