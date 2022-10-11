Efsanenin adı halk merkezinde yaşayacak

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Önceki gün yapılan açılışa Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır katıldı.



Arkın’ın ailesine sanatçının karakalem portresi hediye edildi. Gözyaşlarını tutamayan Betül Cüreklibatır, “Cüneyt’i ölümsüz yaptınız, sağ olun” dedi. Kaan Polat Cüreklibatır da “Merkezin girişinde yazan ‘halkın kahramanı’ sözü, babamın neyi başardığının özeti” diye konuştu.