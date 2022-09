Efruze: Albümü yaparken Zeki Müren rüyalarıma girdi

Haberin Devamı

◊ Albümün ismi neden “Assolist II Meşk-i Müren”?

- Albüm çalışması sırasında şarkılara hazırlanırken aslında en büyük öğretmenim Zeki Müren oldu. Rüyalarımı ziyaret etti. Albüm sürecinde gördüğüm rüyalarda şarkıları birlikte söyledik. O yüzden de bu albümün ismi “Meşk-i Müren”. Şarkıları onunla meşk ettim.

◊ Zeki Müren’in hayatı ve sanat yaşamı ile ilgili sizi en çok etkileyen noktalar neler?

- Komple bir sanatçı olması ve bir sanatçı gibi yaşaması. Birçok sahne kostümünün desenini ve üzerindeki işlemelerin çizimlerini kendisi yapmış.

Bu kostümlere Nefti Geceler, Aşkın Dolandı Boynuma, Kuğuların Sohbeti, Sevda Akvaryumu gibi isimler vermiş. Zeki Müren, başarılı yorumculuk ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra desen tasarımı bölümündeki yüksek eğitimini de tamamlamış bir sanatçı.

Haberin Devamı

Öğrencilik yıllarından itibaren gerek desenlerini, gerekse resimlerini sergilemiş. Bu kadar çok yönlü, çalışkan, araştırmacı her anlamda yetenekli olmasından dolayı kendisinin büyük bir star olmasına şaşırmamak lazım.

◊ Peki, Efruze yorumculuğu ile Zeki Müren bestelerine neler kattı?

- Opera kökenli bir şarkıcı olarak Zeki Müren okulundan çok şey öğrendim. Kendisi sesini çok iyi kullanan bir yorumcu olduğu için onun yorumunun üzerine bu şarkıları icra etmek uzun bir çalışma süreciydi.

Eserler o kadar güzel yazılmış ve kendisi tarafından o kadar güzel seslendirilmiş ki... Bunun üstüne bir yorum yaparken öncelikle yazılana sadık kalmaya çalıştım.

Sonrasında tüm konservatuvar geçmişimin bana kattığı renkleri bu albümde dinleyicilerimle buluşturmaya çalıştım.

Amerika’da doğsaydı dünyaca tanınırdı

◊ Zeki Müren dünya müziği içinde nerede duruyor?

- Zeki Müren dünya standartlarında şarkı söyleyen bir isimdi. Bence Amerika ya da Avrupa’da doğmuş olsaydı tüm dünyanın tanığı bir yıldız olurdu. Maalesef yaşadığı dönemin koşullarından dolayı şu an değeri kadar tanındığını düşünmüyorum. Amerikalı editör Cara Giaimo, Zeki Müren hakkında yazdığı yazısında şunları demişti: “Prince ve David Bowie gibi isimlerin daha esamesi bile okunmazken, Zeki Müren vardı.”

Haberin Devamı

◊ Zeki Müren’in yaşadığı dönemler müzikal anlamda ikonik bir isim haline gelebilmek daha mı kolaydı? Günümüzde neden böyle isimler çıkmıyor?

- Kendisinin yaşadığı dönemde sanata ve sanatçıya ulaşmak günümüz kadar kolay değildi. Bu yüzden de çıkan bir değer kolay tüketilmiyordu.

Kendisinin ikonik olması da tesadüf değildi. Zeki Müren, en zirvede olduğu yıllarda dahi her konserinde, röportajında ve özel hayatında kıyafetlerine her zaman ekstra özen gösterip sevenlerinin karşısına her zaman gerçek bir star olarak çıkmıştır.

Günümüzde popüler kültür ve sosyal medyada her şeye kolay ulaşılıyor. 2 şarkı yapan kendini sanatçı zannediyor.

Şarkılarında aşkın derinliklerine daldım

Haberin Devamı

◊ Zeki Müren şarkılarında aşkı nasıl anlatıyor?

- “Meşk-i Müren” albümünü yapmaya karar verdikten sonra açıkçası en zor süreç şarkı seçimiydi. Albümde Zeki Müren bestelerine daha fazla ağırlık vermek istedim. 350’ye yakın birbirinden güzel ve değerli eser arasından seçim yapmak çok vakit alan bir o kadar da keyifli bir süreçti. Tüm bu süreçte bütün bestelerini dinleme şansım oldu.

Tüm şarkılarında aşkın tüm derinliklerine dalıp gittim. Yaşadığı dönemi hayallerimde bir sinema filmi gibi canlandırmak çok eğlenceliydi.

Şarkı seçimi yaptıktan sonra eserleri icra etmek hiç kolay olmadı. Şarkıcı olarak çok üstün bir sese sahip olduğu için eserlerini yorumlamak benim için çok uzun bir çalışma maratonuydu.