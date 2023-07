Ediz Hun: Yeni bir hayat her zaman vardır

Haberin Devamı

Ödülünü almak için Gemlik’e giden Ediz Hun, Başak Koç moderatörlüğünde düzenlenen bir söyleşiye de katıldı.Usta isim kariyerinin ilk yıllarından itibaren yaşadıklarını anlattı.



Akademisyenlik de yapan ve kariyerinin zirvesinde Norveç’e giderek bir üniversite daha okuyan Ediz Hun, bu konuda en büyük destekçisinin eşi Berna Hun olduğunu belirtti.



Ediz Hun, eşi Berna Hun’u sahneye “Seni de bir tanısınlar” diyerek davet etti ve eşini öpücüklere boğdu. Sanatçı, sahnede eşine “35 yaşında 130 film çekmişken Norveç’e gittim. Eşime, ‘Tekrar üniversiteye başlayacağım, benimle geliyor musun?’ dedim, ‘Tabii ki’ dedi” diyerek teşekkür etti.

Ediz Hun gençlere hiçbir şeyin son olmadığını söyleyerek “Eşim, benimle Norveç’e geldi ve altı buçuk sene boyunca orada benimle kaldı. İnsan azmettiği takdirde her şeyi yapar. Yeni bir hayat her zaman için vardır. Her şeye yeniden başlamaya imkânınız var, lütfen moralinizi yüksek tutun” dedi.