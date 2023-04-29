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Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı

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#Çağatay Ulusoy#Dilan Çiçek Deniz#Ozan Doğulu
Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 12:40

Çağatay Ulusoy, geçenlerde birlikte görüntülendiği Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

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Rol aldığı dizinin lansmanında konuşan ünlü oyuncu, arkadaş olduklarını söyledi:

“Bu projede birlikte çalıştık. Ece Hanım’la daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen.” (Sayit DURMAZ)

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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

AMELİYAT GÜNÜ

14 yaşında voleybol oynarken omzu çıkan Dilan Çiçek Deniz, yıllardır sağlık sorunları yaşıyordu. Zaman zaman dayanılmaz ağrılarla acile gitmek ve omuz askısıyla dolaşmak zorunda kalan ünlü oyuncu, bu sorunu kalıcı olarak çözmek için ameliyat masasına yatacak.

Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı


Geçireceği operasyondan sonra birkaç gün hastanede kontrol altında tutulacak olan oyuncu, 1 ay istirahat edecek. Bu sebeple başrol oynadığı “Amadeus” oyununun sezondaki son üç temsilinde de sahneye çıkamayacak. (Cansu TOPCU)

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100. YIL MARŞI HEVESİM VAR

Ozan Doğulu ve sevgilisi Hera Aslan, Ankara’daki Haaz adlı mekânın açılışında sahneye çıktı.

Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Doğulu, “üretken olmadığı bir dönemden geçtiğini” söyledi: “Pandemi ve deprem felaketi nedeniyle motivasyon eksikliği yaşıyorum. Ama kafamda bir sürü fikir var. Bütün müzisyenlerin 100’üncü yıl marşı hevesi var, benim de var açıkçası. Ben de varım demek istiyorum.”

'Ben çok fenayım'

Hera Aslan, “Ozan Bey kıyafetleriniz konusunda kıskançlık yapıyor mu?” sorusuna “Dozunda” diye yanıt verdi ve ekledi:
“Ben çok fenayım. Kıyafetine falan karışmam da kıskancımdır.” Ozan Doğulu sevgilisinin bu cevabına kahkaha attı: “Biraz mı!”

İKİZLERE BODRUM'DA PARTİ

Seray Sever-Eray Sünbül çifti, ikiz kızları Sofia ve Alya’nın 1’inci yaşını Bardakçı Koyu’nda verdikleri partiyle kutladı.

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Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı

Seray Sever partiden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı:
“Nefesim, kalbim, şükür sebebim kızlarım 1 yaşında. Rabbimin lütfuyla kolay, sağlıklı, mutlu, neşeli, bolluk bereket içinde bir yaşam diliyorum.”

DOĞRU İNSANI SEÇEMİYORUM

Bahar Şahin, önceki gün Bodrum’daki Alezzi’de arkadaşlarıyla kahvaltı yaptı. Çıkışta işletme sahibi Kadir Kaykaç’la poz veren oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı.

Ece Sükan’la aşk yaşadığı iddia ediliyordu... Çağatay Ulusoy o geceyi anlattı

Bodrum’da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Şahin, “Burayı hiç bırakasım gelmiyor, İstanbul’a dönmek istemiyorum” dedi. Oyuncu, aşk hayatıyla ilgili sorular üzerine de şöyle konuştu: “Doğru insanı seçemiyorum ben. O konuda çok şanssızım. Çok seçici değilim ama yalnız da mutluyum. Şu an da hayatımda kimse yok.”

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#Çağatay Ulusoy#Dilan Çiçek Deniz#Ozan Doğulu

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