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Ece Erken'e Kerimcan Durmaz'a hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava

#Ece Erken#Kerimcan Durmaz#Dava
Ece Erkene Kerimcan Durmaza hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis istemiyle dava

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda, Kerimcan Durmaz için iki yıl önce sarf ettiği sözler nedeniyle Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkında 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, soruşturma Kerimcan Durmaz'ın verdiği şikayet dilekçesi sonrasında başlatıldı. Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'nun 3 Şubat 2020'de bir televizyon kanalının sabah yayınlanan programında Durmaz için "Adam, adam da demiyeyim", 27 Şubat 2020'de ise "İnanın cinsiyetini bilmiyorum. Makyaj yapan bir erkek. Cinsiyetin ne olduğu belirsiz" dediği kaydedildi. Ece Erken'in aynı zamanda Instagram hesabından 26 Şubat 2020'de Durmaz'a hakaret içerikli sözler sarf ettiği ileri sürüldü.

 ELEŞTİRİ DİYEREK SUÇLAMAYI REDDETTİ

İfadesi alınan Ece Erken'in savunmasında hakaret kastı taşımadığını, o dönem Durmaz'ın uçak tuvaletinde uygunsuz video çekip yayınladığı için tepkisini dile getirdiğini, yapılan hareketlerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığı için şahsi fikrini söylediği, eleştiri hakkını kullandığı, tepkisinin şahsa değil harekete olduğunu belirterek suçlamayı kabul etmediği belirtildi. Suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edilen iddianamede, Ece Erken'in "Zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Dosya, şikayet dilekçesinde suçu öğrendiği yerin Bakırköy olması gerekçesiyle Bakırköy Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine yetkisizlik kararıyla gönderildi.

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 "HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK" SUÇLAMASINDAN TAKİPSİZLİK

Öte yandan savcılık, Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu hakkındaki "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yürütülen soruşturmaya ise takipsizlik kararı verdi. (DHA)

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#Ece Erken#Kerimcan Durmaz#Dava

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