Ehliyetine el konulan Ece Sükan direksiyon başında

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SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA OTURDU

Ece Sükan geçtiğimiz aylarda Etiler’de polis kontrolüne takılmış, alkolmetreye üflememek için direnmişti. Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan Sükan’ın ehliyetine 2 yıllığına el konulmuştu. Ünlü isim önceki gün Bebek’te bir mekân çıkışı görüntülendi. Valenin getirdiği aracının sürücü koltuğuna oturan Sükan, o sırada görüntülendiğini fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Ece Sükan önce sürücü koltuğuna oturdu

ÇOK AKILLISINIZ GALİBA

Panikle araçtan inip valeyi çağıran Ece Sükan, “Bizi görmeseydiniz ehliyetsiz olmanıza rağmen aracınızı kullanacak mıydınız” sorusunu “Hastayım, konuşmayacağım” diyerek yanıtsız bıraktı. Sorunun tekrarlamasına sinirlenen Sükan, “Siz çok akıllısınız galiba” diyerek tepki gösterdi. Yan koltuğa geçen ünlü manken, direksiyonu valeye bıraktı.

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Ünlü manken yan koltuğa geçmek zorunda kaldı