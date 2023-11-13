Ece Erken'den eski eşine sert tepki: Evladıma icrayla 6 bin TL veren şahıs...

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Ece Erken, Serkan Uçar’la 2014 yılında evlendi. Çiftin bu evliliklerinden Eymen adında bir oğulları oldu. İkili, 2015’te de ‘anlaşmalı’ olarak boşandı. Mahkeme, protokol gereği küçük çocuğun velayetini anneye verirken, Serkan Uçar’ın çocuğunun nafaka ve eğitim giderlerini karşılamasına hükmetti.

Eski eşi ile sık sık sorun yaşayan Erken, Serkan Uçar'ı mahkemeye verdi. Oğlu Eymen'le yurt dışı tatil planı yapan yapan Ecer Erken, eski eşinin onayından döndü.

Oğlunun yurt dışına çıkmasını istemeyen Serkan Uçar, vize için gerekli imzayı atmadı.

Tatil planında değişikliğe giden ünlü sunucu sosyal medya hesabından eski eşine yüklendi.

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'HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYORUM'

Eski eşinin oğlu Eymen'e karşı sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen Erken, 'Çok fazla mesaj gelmiş Eymen’in vizesiyle alakalı, Dubai için anne dışında başka şahsın onayı gerekmiyor. Diğer vize işini şimdilik iptal ettik. Eymen'in tüm haklarıyla ilgili mahkemeye başvurduk. İnşallah her anlamda annelik, babalık yaptığım evladıma icrayla 6 bin TL’yi veren şahsın onayına ihtiyaç duymadan her istediğini elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim. Evlatlarımızı Allah vicdanlı insanlarla karşılaştırsın..." açıklamasını yaptı.

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^'EVLADININ GİTTİĞİ OKULU BİLMEZ'

Takipçilerinden gelen sorulara da cevap veren ünlü sunucu, '‘Bize yol göster’ diyen o kadar çok anne var ki anlatamam... Benim gibi, benim yaşadıklarımı yaşayan, evladının gittiği okulu bilmez, yaşını sorsan düşünür ama pasaportunu almak için o varlığın iznini isteyen kurumlara mahkemeyle cevap vereceğiz. Bu sondu, sadece mahkeme sonucunu paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.