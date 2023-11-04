×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar'a sert sözler: Görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun

Güncelleme Tarihi:

#Ece Erken#Serkan Uçar#Eymen
Ece Erkenden eski eşi Serkan Uçara sert sözler: Görgüsüz hayatını gözümüze sokuyorsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2023 14:20

ECE Erken, velayeti kendisinde olan çocuğu Eymen Uçar’ı yurtdışına tatile götürmek istedi, fakat eski eşi Serkan Uçar’dan izin çıkmadı.

Haberin Devamı

 Ünlü isim, eski eşine karşı hukuk mücadelesi vereceğini söyledi:

“Evladının maddi ve manevi yanında olmayıp, görgüsüz hayatını gözümüzün içine sokuyorsun. Ama çocuğu bir yere götürmek için senden izin istiyorum. Allah sonradan görme, gurursuz ve vicdansız herkesten evladımızı korusun. Yasaların acilen değişmesi lazım. Bunun için hukuk mücadelesi gerekiyorsa onu da yapacağız. Çocuk hastalandı, yoksun. Okulla alakalı hiçbir şeyde yoksun. Bir şeye ihtiyacı var mı, bilmezsin. İyi gününde bile yoksun. Ama senden evladımı tatile götürmek için izin alacağız ve sen evladıma yine zarar verip yine izin vermeyeceksin. Trajikomik ama bunun elbet bir cevabı olacak.”

Gözden KaçmasınEce Erkenden eski eşi Serkan Uçar’a hacizEce Erken'den eski eşi Serkan Uçar’a hacizHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Serkan Uçar#Eymen

BAKMADAN GEÇME!