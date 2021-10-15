Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar’a haciz

Haberin Devamı

Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...

O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...

Ne gerek vardı peki?

Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?

Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.

Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.

“Ece Erken’in 6 bin liraya ihtiyacı mı var” diyebilirsiniz?

Yok.

Peki Uçar’ın 6 bin lirası yok mu?

Var.

Bir kadın, kendisine ödenmeyen nafakayı görüp de o nafakayı ödemekle yükümlü kişinin ‘gecelere aktığını’, restoranlarda nafakanın iki katı hesap ödediğini öğrenirse haklı olarak isyan eder. Sanırım Erken bu yüzden harekete geçti, bu yüzden olayı bu noktaya getirdi ve sanırım tüm bu yaptıklarıyla ‘Serkan o sizin gecelerde gördüğünüz Serkan değil, aslını ben bilirim’ demek istiyor.

Tamam 3 gün evli kal 30 yıl nafaka öde olaylarına karşıyız...

Ama ortada bir çocuk varken...

- Önemli olan bir mekanda hesap ödemek değildir ki! Önemli olan babalık yapmaktır.

- Seni yüceltecek olan gece kulüplerinde şişe açtırıp hava atmak değil, çocuğunu ara sıra görüp onla vakit geçirmektir...

- Madem paran var! Madem sağa sola rahatça harcıyorsun, bunu bir inat uğruna ödememek çirkinliktir....

Siz yine eğlenin, yine yiyin için, yine “ben ağayım, paşayım” diye etrafta gezinin ama önce ödemekle yükümlü olduğunuz nafakayı ödeyin yahu.

2014'te evlenen Serkan Uçar ile Ece Erken, 2015'te boşanmıştı