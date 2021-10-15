Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar’a haciz

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Uydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde Savaşa hazırlanıyorlarUydudan görüntülendi... Dünya diken üstünde! Savaşa hazırlanıyorlar#Çin
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı Tek şüpheli yakalandı...Ölümü yasa boğmuştu, acı gerçek ortaya çıktı! Tek şüpheli yakalandı...#Agnes Tirop
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdikCumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatiplerin fetret dönemini biz bitirdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Beyaz Saray duyurdu Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor...Beyaz Saray duyurdu! Tarih belli oldu, ABD yasağı kaldırıyor... #ABD
Bitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu Kritik tarih 18 EkimBitcoin fiyatları yeni zirve yolcusu mu? Kritik tarih 18 Ekim!#Kripto Para
Milyonlarca kişinin kullandığı ilaç Kovid ölümlerinden koruyor muMilyonlarca kişinin kullandığı ilaç! Kovid ölümlerinden koruyor mu?#Koronavirüs
İngiltere krizden çıkış yolu arıyor Hükümetten yeni adımİngiltere krizden çıkış yolu arıyor! Hükümetten yeni adım#İngiltere
Sosyal medya bu ilanı konuşuyor... Bu diziyi baştan sona izleyene 63 bin TLSosyal medya bu ilanı konuşuyor... Bu diziyi baştan sona izleyene 63 bin TL!#The Simpsons
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu... Resmen kurulduCumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu... Resmen kuruldu!#İhracat
Şaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım varŞaşırtan itiraf: Kelebek ve ‘2’ takıntım var#Birce Akalay
Seri katilin feci sonu Köylülerin elinden kaçamadıSeri katilin feci sonu! Köylülerin elinden kaçamadı #Kenya
Bu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre olduBu kadarına da pes... Aşıda çirkin oyun deşifre oldu!#Kovid Aşısı
Yıllar sonra ortaya çıktı: Tarkanla klipte oynamışYıllar sonra ortaya çıktı: Tarkan'la klipte oynamış!#İlk Dizi
Ünlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem bir kontrol manyağıÜnlü şarkıcının kızından dudak uçuklatan eleştiri: Annem bir 'kontrol manyağı'#Lourdes Leon
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Ece Erken'den eski eşi Serkan Uçar’a haciz

#Ece Erken#Serkan Uçar#Haciz
Ece Erkenden eski eşi Serkan Uçar’a haciz
Orkun Ün

Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar’a icra davası açmıştı. O davada karar çıktı. Uçar, 6 bin liralık nafaka yüzünden haciz gibi can sıkıcı bir işlemle karşılaşacak.

Haberin Devamı

Ama Katar’da yaşayan iş insanı Uçar’ın Türkiye’de bir adresi yok...
O yüzden ailesinin üzerine kayıtlı olan Büyükçekmece’deki villa için alındı haciz kararı...
Ne gerek vardı peki?
Bir erkek, çocuğunun annesini neden bu duruma mecbur bırakır?
Ece Erken’in Serkan Uçar’dan 6 yaşında bir oğlu var.
Zaten nafaka kararının alınma nedenlerinden biri de çocuklarının olması.
“Ece Erken’in 6 bin liraya ihtiyacı mı var” diyebilirsiniz?
Yok.
Peki Uçar’ın 6 bin lirası yok mu?
Var.
Bir kadın, kendisine ödenmeyen nafakayı görüp de o nafakayı ödemekle yükümlü kişinin ‘gecelere aktığını’, restoranlarda nafakanın iki katı hesap ödediğini öğrenirse haklı olarak isyan eder. Sanırım Erken bu yüzden harekete geçti, bu yüzden olayı bu noktaya getirdi ve sanırım tüm bu yaptıklarıyla ‘Serkan o sizin gecelerde gördüğünüz Serkan değil, aslını ben bilirim’ demek istiyor.
Tamam 3 gün evli kal 30 yıl nafaka öde olaylarına karşıyız...
Ama ortada bir çocuk varken...
- Önemli olan bir mekanda hesap ödemek değildir ki! Önemli olan babalık yapmaktır.
- Seni yüceltecek olan gece kulüplerinde şişe açtırıp hava atmak değil, çocuğunu ara sıra görüp onla vakit geçirmektir...
- Madem paran var! Madem sağa sola rahatça harcıyorsun, bunu bir inat uğruna ödememek çirkinliktir....
Siz yine eğlenin, yine yiyin için, yine “ben ağayım, paşayım” diye etrafta gezinin ama önce ödemekle yükümlü olduğunuz nafakayı ödeyin yahu.

Ece Erkenden eski eşi Serkan Uçar’a haciz

2014'te evlenen Serkan Uçar ile Ece Erken, 2015'te boşanmıştı

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Serkan Uçar#Haciz

BAKMADAN GEÇME!

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım

Putinden flaş sözler... Alarm durumundalar

Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!

Kaan Urgancıoğlunun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor En zenginler içinde ilk sırada

Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada

Poyraz Karayelin Avukat Seması oyuncu Emel Gölgeçen evlendi

Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi