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Ebru Yaşar: Hayatımın film olmasını istemem

#Ebru Yaşar#Bergen#Sen Affetsen
Ebru Yaşar: Hayatımın film olmasını istemem
Deniz BOY

Ebru Yaşar, önceki akşam alışveriş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, hayatının Film olmasını istemediğini söyledi.

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Ebru Yaşar, önceki akşam Etiler Akmerkez’deki bir mücevherciden çıkarken görüntülendi. Yaşar, geçtiğimiz günlerde taktığı 1 milyon değerindeki kolyesi hakkında “Kolyem marka olduğu için konuşuldu. Fiyatını hiç bilmiyorum, hediye. Ne zamandır takamamıştım. Ben günlük spor kıyafetlerin üzerine de takı takmayı seviyorum” dedi.

Şarkıcı, “Bergen” filmini henüz izlemediğini de söyledi: “Bergen’i çok severim. ‘Sen Affetsen’i 15 sene önce çok sevdiğim için seslendirmiştim. Bergen’in kıymetini yeni anlayanlardan değilim. Kıymetini hep bilenlerdenim. O yüzden filme gidip tekrar tekrar üzülmek istemedim.”

Ebru Yaşar, “Hayatınız film olmasını ister misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Yok istemem... Öyle filmlik bir hayatımın olmasını da istemem. Ben kendi halimde yaşıyorum. Normal bir insan olarak mutluyum.”

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#Ebru Yaşar#Bergen#Sen Affetsen

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