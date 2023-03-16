Ebru Şallı: Zor zamanlar geçiriyorum... Üzüntüden 3 kilo verdim, dişimi kırdım

Haberin Devamı

Bir ara mağazanın kepenkleri kapatılarak muhabirlerin görüntü alması engellendi. Şallı, alışverişini tamamladıktan sonra muhabirlerin “Ebru Hanım çok sıkı pazarlık yapıyorsunuz” diye kendisine takılmasına gülerek karşılık verdi:

“Pazarlık yapmadım, eski bir ürünüm vardı, onu tamir için getirmiştim. Çok eski müşterisiyim buranın, ara ara gelirim.”

Haberin Devamı