Ebru Şallı ve Uğur Akkuş boşanıyor mu? Açıklama geldi: Fikir ayrılıkları yaşıyoruz

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Daha önce eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı'nın 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş ile boşanacağı öne sürüldü.

Çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şallı, evliliğinde sorunların olduğunu ancak henüz bir boşanma davası açılamadığını söyledi.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI OLSUN"

Sıkıntılı günler geçirdiklerini kabul eden Ebru Şallı, evlilik süreciyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış, herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu! Her şeyin hayırlısı olsun."

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DARP HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİLER

Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş, 2019'da nikah masasına oturmuştu. Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen çift hakkında darp iddiaları ortaya atılmıştı.

Ebru Şallı'nın darp edildiğini gören bir tanık yaptığı açıklamalarla çok konuşulmuştu:

SÖZLÜ VE FİZİKSEL ŞİDDET VARDI



“8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru giderken sıkışan trafikte çığlık sesi duyduk. Arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de kadını Darp ediyordu. Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra (Uğur Akkuş) aracı durdurup ‘Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim’ dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Ebru Şallı’yı araçtan biz çıkardık. Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. ‘Bir yeriniz acıyor mu?’ diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi. Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişti, ambulansa bindirdik.”





BASKI ALTINDA OLABİLİR



Görgü tanığı, durumu polise Haber verdiğini söyledi: “155’i aradım. Beklerken ambulanstakiler ‘Ebru Hanım eşinden şikâyetçi olmak istemiyor’ dedi. ‘Size yardım edecek birileri var mı?’ diye sorduk. O da annesi ve ablasının geleceğini söyledi. Bu olayı basına anlatmak gibi bir düşüncemiz yoktu. Ancak baskı ya da tehdit altında olabilir diye düşündük.” Olayın ardından Ebru Şallı’nın Etiler’deki özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği öğrenildi.

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Neden korudu

Yaşanan olayın ardından Uğur Akkuş’la ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ünlü işadamının daha önce karıştığı kavga nedeniyle cezaevine girdiği, pandemi sürecinde ‘koronavirüs izni’ kapsamında tahliye edildiği öne sürüldü. İddiaya göre Akkuş herhangi bir şiddet olayına karışırsa yeniden cezaevine dönecek. Ebru Şallı’nın da bu yüzden eşinden şikâyetçi olmadığı söyleniyor.