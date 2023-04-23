Ebru Şallı- Uğur Akkuş evliliğinde kara bulutlar dağıldı: Aşk şehrinden barışın fotoğrafı geldi

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Şallı ile Akkuş, bayram tatili için birlikte Paris'e gitti. Evliliklerinde yeni bir döneme başlamak isteyen çift, orada aralarındaki gerginlikleri bir kenara bıraktı. Uğur Akkuş, sosyal medya sayfasında, Şallı ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştı.

'AŞK ŞEHRİ'NDE BARIŞ ÖPÜCÜĞÜ

"Aşk şehri" olarak bilinen Paris'te, Eiffel Kulesi manzarası eşliğinde çekilen bu pozlara bakılırsa çift aralarındaki sorunları çözmüş gibi görünüyor.

'KORKUDAN TİTRİYORDU'

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, bir süredir aralarının kötü olduğu iddialarıyla gündeme geliyordu. Bunlar arasında en çok konuşulan ayrıntı ise Akkuş'un eşine şiddet uyguladığı oldu. Hatta bir tanık Şallı'nın darp edildiğini gözleriyle gördüğünü söyledi.

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Adı belirtilmeyen bu tanık, konu hakkında şunları söyledi: " “8 Ekim günü saat 14.30 sularında Emirgan’dan Beşiktaş’a doğru giderken sıkışan trafikte çığlık sesi duyduk. Arkadaki araçta bir kadının inmeye çalıştığını, adamın ise zorla kapıyı kapattığını gördük. Hem sözlü şiddet vardı hem de adam, kadını darp ediyordu.

Araçtan indik. Halam camları yumrukladı. Babam da arabayı önüne kırdı. Sonra Uğur Akkuş aracı durdurup ‘Biz aramızda tartışıyoruz, ben onu indireceğim’ dedi. Araçtan inerek kendisi kapıyı açtı eşine. Ebru Şallı’yı araçtan biz çıkardık.

Titremiş, korkmuş, şok halindeydi. Sakinleşsin diye kendi aracımıza aldık. ‘Bir yeriniz acıyor mu?’ diye sorduğumuzda bize göğsüne darbe aldığını, göğsünün acıdığını söyledi. Otopark görevlileri yoldan geçen bir ambulansı çevirmişti, ambulansa bindirdik.”

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMAK İSTEMEDİ

Olayı polise bildirdiğini söyleyen tanık, daha sonra ambulanstakilerin "Ebru Hanım eşinden şikayetçi olmak istemiyor" dediğini belirtti.

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Yine aynı tanığın ifadesine göre kendisine yardım edecek birileri olup olmadığı sorulduğunda Şallı, annesiyle ablasının yanına geleceğini söyledi. Bu olayın ardından Ebru Şallı'nın Etiler'de özel bir kliniğe gidip muayene olduğu ve röntgen çektirdiği de öğrenildi.

ŞALLI: 'ŞİMDİLİK AYRILIK YOK'

Bütün bunların ardından Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'ın evlerini ayırdığı ve boşanmak üzere olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fakat Şallı bu haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamasında “Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun" satırlarına yer verdi.

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Ebru Şallı yine aynı dönemde Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi. Şallı; Uğur akkuş ile ilgili ayrılık iddiaları konusunda "Şu anda ayrılık yok. Devam ediyoruz" dedi.

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. Şallı ilk evliliğini, 1997 ile1998 arasında Ozan Orhon ile yaptı. Ardından Harun Tan ile 2002- 2013 arasında evli kaldı. Bu evlilikten iki cocuk sahibi oldu. Oğlu Pars'ı 2020 yılında lenfoma nedeniyle kaybetti.