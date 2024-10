Dostları gözyaşlarını tutamadı...Hasan Yalnızoğlu'na veda

Haberin Devamı

DANS toplulukları Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi’nin baş dansçısı olarak adını duyuran, “Karaoğlan” adlı sinema filminde canlandırdığı karakterle ‘Camoka’ lakabını alan ve katıldığı “Survivor” yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Yalnızoğlu, dün Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 7 yaşında bir kız çocuğu babası olan Hasan Yalnızoğlu’nun vefatı, sanat dünyasını yasa boğdu.



Kenan İmirzalıoğlu, Hasan Yalnızoğlu’nun kızı ve kardeşine sarılarak başsağlığı diledi



Nefise Karatay, dostuna böyle veda etti...

Hasan Yalnızoğlu Şakirin Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine dansçının sanat dünyasından dostlarının yanı sıra yakınları ve sevenleri katıldı.Yakın arkadaşının ardından sosyal medyada bir veda mesajı yayınlayan Janset, Hasan Yalnızoğlu’nun son anına kadar yaşama sımsıkı tutunduğunu söyledi: “Ne güzel bir şans senin gibi temiz, dürüst, kibar, şefkatli, çalışkan, masum, yaşama son anına kadar aşkla tutunan bir ruhu tanımış olmak. Bu veda çok zor geliyor bana. Seninle geçirdiğimiz her ana şükür. Her şey için teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum.”Hasan Yalnızoğlu, 20 Ekim 1974’te İstanbul-Üsküdar’da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Yalnızoğlu, 6 yaşında jimnastiğe başladı, aynı zamanda futbolla da ilgilendi. Sonraki yıllarda yüzme sporunda başarılar kazandı. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Marmara Üniversitesi Yöneticilik Bölümü’nden mezun oldu. Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi gruplarında baş dansçı olarak görev aldı. 1997 yılında Kenan İmirzalıoğlu’nun birinci olduğu Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi. 2007 yılında kendisi gibi dansçı olan Tatiana Ruichiana ile evlendi. 2012’de “Survivor Ünlüler-Gönüllüler” yarışmasına katılıp Nihat Altınkaya’nın ardından ikinci oldu. 2013 yılında Şişli’de kendine ait bir spor salonu açtı. 2014’te “Öğrenilmiş Duygular” adında bir kişisel gelişim kitabı çıkardı. 2015’te “Survivor All Star” yarışmasında mücadele edip beşincilik elde etti.