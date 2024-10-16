Ünlü dostları Hasan Yalnızoğlu'na veda etti... 'Acıların dindi kardeşim, evladın bize emanet'

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KUBAT



İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım.” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...

Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun.. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.

ACUN ILICALI

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Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun... Zaman iğrenç bir şey!Bir zamanların ayrılmaz üçlüsü şimdi Hasan'sız…

Survivor'ın abisi, Herkül'ü Hasan Yalnızoğlu vefat etmiş. Çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun güzel insan.Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi.Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana Başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, birgün anama kavuşacağım demiştin.” Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun.Seni özleyeceğiz...

Ruhun huzur bulsun sevgili Hasan. Tüm kalanlarına sabrını diliyorum...Mekanın cennet olsun güzel kalpli insan...