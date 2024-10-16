Ünlü dostları Hasan Yalnızoğlu'na veda etti... 'Acıların dindi kardeşim, evladın bize emanet'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 08:51
Ünlü oyuncu, dansçı ve Survivor eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu, 50 yaşında hayatını kaybetti... Yalnızoğlu'nun vefat haberi dostlarını yasa boğdu.
KUBATDENİZ PULAŞ
İnlettin be Hasan’ım fena inlettin bizi!Koca yürekli dostum benim, dünyanın en nazik insanı, karıncayı incitmeyen merhametli kardeşim benim… Ne kadar mutlu olmuştun bu türküleri söylerken ve programı kaydederken... “Benden bir hoş seda kalsın Kubat’ım.” demiştin… Bir yandan ağlayıp bir yandan da söylemiştik iştahlı iştahlı… Acılı ailenin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Mekanın cennet ve gönüller olsun HASAN’IM...
Canım arkadaşım. Mekanın cennet olsun, hepimizin başı sağ olsun.. Çok mücadele verdin. Acıların dindi. Evladın bize emanet.
ACUN ILICALIBERK OKTAY
Abimiz oldun abi... Mekanın cennet olsun... Zaman iğrenç bir şey!ÇAĞDAŞ KARASU
Bir zamanların ayrılmaz üçlüsü şimdi Hasan'sız…NİHAT DOĞAN
Survivor'ın abisi, Herkül'ü Hasan Yalnızoğlu
vefat etmiş. Çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun güzel insan. HAKAN HATİPOĞLU
Survivor’ın efendisi, iyi insan, örnek adam Hasan abimiz; Hasan Yalnızoğlu’nu kaybettik. Güzel insandı. Güzel anılarımız vardı. Seni çok özleyeceğiz Hasan abi.
Hiç unutmuyorum, bundan 7-8 sene önce Karacaahmet’te, annenin cenazesinde sana Başımız sağolsun abi dediğimde, “sağol Hakan, hepimizin gideceği yer, birgün anama kavuşacağım demiştin.” Hiç gitmedi aklımdan o kuvvetli duruşun ve bu cümlen. Annenle kavuştun abi. Mekanın cennet olsun.EMRE KIZILIRMAK
Seni özleyeceğiz...GÖKÇE YANARDAĞ
Ruhun huzur bulsun sevgili Hasan. Tüm kalanlarına sabrını diliyorum...NİHAT ALTINKAYA
Mekanın cennet olsun güzel kalpli insan...