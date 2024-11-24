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Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum

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#Öğretmenler Günü#Burcu Kara#Tolga Çevik
Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 13:10

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. İşte o paylaşımlar....

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BURCU KARA

Bazılarınız bilir, benim ilk öğretmenim annemdir. Birinci sınıfları okuttuğu yıl bana bakacak kimseyi bulamadıkları için mecburen yanında götürüyor ve en arka sıraya oturtuyor. Bir süre sonra bakıyorlar ki ben okumayı sökmüşüm, her şeyi dinlemişim, öğrenmişim diğerleri gibi. İkinci sınıfa da annem ve öğrencileriyle mecburiyetten devam ediyorum ve her şeyi yine öğreniyorum. Bakıyorlar olmayacak böyle, beni kaydediyorlar okula ve ikinci sınıfı yeniden okutuyorlar. Beş buçuk yaşında olmam dışında bir sorun yok. Çalışan öğretmen anne çocukları okulda büyür zaten. Sonra annem başka bir sınıf alıyor ve beni başka bir öğretmen okutmaya başlıyor. Bilin bakalım o kim? Babam. Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp ilkokuldan mezun oldum. Dolayısıyla ikisiyle de aramda anne-baba olmalarının ötesinde bir bağım var benim. Hem okulda, hem evde, her şeye, her öğrencilerine ne kadar emek vererek çalıştıklarına, nasıl bir adanmışlıkla yaşadıklarına birebir şahidim. Öğretmen okulu öğretmenler olarak onların donanımı ve idealistliğiyle yetiştirilmek de başka bir şans. Çok şey borçluyuz ilk önce Ata'mıza ve Cumhuriyet öğretmenlerine. Hakkınız, sabrınız ve vefanız ödenmez. Hayatımdaki tüm öğretmenlerime sonsuz teşekkür ederim. Tüm öğretmenlerimizin, ellerinden, yüreğinden öper, günlerini kutlarım.

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Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum


AYŞEGÜL ALDİNÇ

Başta başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnetle rahmet diler; uzun yıllar öğretmen olarak hizmet vermiş ilk öğretmenim canım anneciğime, ilkokul öğretmenim Vesile Bekyel olmak üzere bana kattıkları her şey için gelmiş geçmiş tüm öğretmenlerime üzerimdeki emekleri için teşekkür ederim.

Kaybettiklerimizin ruhları şâd olsun.

Tüm öğretmenlerin (Ben de kısa bir süre Anafartalar Orta Okulu’nda öğretmenlik yaptığım için benimki de kutlu olsun) Öğretmenler Günü’nü kutlar atanamayanlara da, mutlu haberler dilerim.

Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum

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TOLGA ÇEVİK

"Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yıllar sonra karşılaştığım güzel öğretmenimle bir anı."

Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum


TÜRKAN ŞORAY

"Başöğretmen Ata’mızın açtığı yolda yarınlarımız olan evlatlarımızı sizler yetiştiriyorsunuz. Kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. İyi ki varsınız öğretmenlerimiz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun."

Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum

İBRAHİM BÜYÜKAK

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun.

Dokuz yaşımda babamdan karnemi alıp mezun oldum

 

 

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#Öğretmenler Günü#Burcu Kara#Tolga Çevik

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