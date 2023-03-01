Doğum gününü TEV’e bağışladı

Haberin Devamı

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Eğitim Vakfı’nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.

Murat Boz, şunları söyledi: “Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. ‘Umudun Yanında’ burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyorum. Öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.”