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Doğum gününü TEV’e bağışladı

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#Murat Boz#TEV#Türk Eğitim Vakfı
Doğum gününü TEV’e bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

7 Mart’ta 42’nci yaşına girecek olan Murat Boz, doğum gününde hediye yerine depremzede öğrencilerin eğitimine destek vermeye çağırdı.

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Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Eğitim Vakfı’nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.

Murat Boz, şunları söyledi: “Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. ‘Umudun Yanında’ burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı’na bağışlıyorum. Öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.”

 

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#Murat Boz#TEV#Türk Eğitim Vakfı

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