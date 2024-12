Polat Yağcı'nın doğum gününe yıldız yağdı

Haberin Devamı

Polat Yağcı için önceki akşam Kuruçeşme Mandarin’de düzenlenen sürpriz doğum günü partisine sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Partiden son anda haberdar olduğunu söyleyen Yağcı, “Akşamüzerine doğru anladım sürprizi. Hem yeni yaş, hem yeni yılı kutluyoruz. Herkese huzur, sağlık ve başarı diliyorum” dedi.

Bir yılda dokuz filmlerinin vizyona gireceğini açıklayan Yağcı, “İnsanlara sevecekleri filmler sunmaya çalışıyorum. Yılda dokuz film gerçekten iddialı” diye konuştu.

Ünlü yapımcı, “Müzik mi zor, sinema mı?” sorusuna da “Müzik de film de güzel. Televizyon da yapıyoruz, o da güzel. Hepsi sanatla ilgili” yanıtını verdi.

Kırmızı hediye



Nilgün Belgün, Polat Yağcı için “Çok severim. Benim için özel bir dost. Ona kırmızı bir hediye aldım. Coşkulu renk çünkü” dedi. Geçtiğimiz günlerde bir yapımcının kendisine kur yaptığını açıklayan oyuncu, sorular üzerine “Karşılık bulamayınca işten çıkardı. Olabilir böyle şeyler. Benim için önemli değil” diye konuştu.

10 kilo verdim



Nilsu Berfin Aktaş, “10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle zayıfladım, iyi oldu” dedi. Oyuncu, yeni yılı yurtdışında karşılayacağını söyledi.

Aşk orucumu bozdum



Saba Tümer, yeni projesini açıkladı: “Nilgün Belgün ve Nükhet Duru ile birlikte ‘Kaynat Bakalım’ isimli bir şov yapacağız.” Ünlü sunucu, astrologların “2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacak” yorumu için “Astrologlar sonunda iyi bir şey söylemiş. Ben de aşk orucumu bozdum, artık yeter” dedi.

Doğru insanı bulduğu takdirde evlenebileceğini dile getiren Tümer, annelik sorusuna ise esprili yanıt verdi: “Yok artık! Allah isteyene versin. Ben kendime anneliği yakıştıramıyorum, olduramıyorum. En iyi çocuk, kardeşinin ya da arkadaşının çocuğu.”

Vücut yapacağım



Geceye eşiyle katılan Şafak Sezer, “Tatlı patronum. Sinemaya değer veriyor. Çok güzel işler yapıyoruz” dedi. Zayıfladığı görülen oyuncu, sorulara esprili bir yanıt verdi: “Acayip şekilde vücut yapacağım. Kıvanç Tatlıtuğ’un baklavası tarih oldu, yeni Şafak geliyor!”

İtaat et rahat et



Mekâna eşi Nilşah Ağaoğlu ile gelen Yavuz Bingöl, evliliğiyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Hanımını mutlu edersen sen de mutlu olursun demişler, çok doğru söz. ‘İtaat et rahat et’ mantığına uyuyorum” dedi. Ünlü türkücü, sorular üzerine yılbaşı rutinini de açıkladı: “Kendimi bildim bileli Milli Piyango bileti alıyorum. Rahmetli annem ‘İkramiye sonu 88 olan bilete çıkacak’ demişti, 40 yıldır sonu 88 olan biletleri topluyorum.”

Marifet değil olması gereken



Uğur Aslan partiye senarist eşi Sema Ergenekon’la katıldı. Oyuncu, “Aylar geçmesine rağmen deprem bölgesiyle bağınızı koparmadınız. Hatay’da bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapattığınız iddiası doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu bir marifet değil, olması gereken bir şey. Çok şükür imkânımız var, destek oluyoruz.”