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Polat Yağcı'nın doğum gününe yıldız yağdı

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#Polat Yağcı#Nilgün Belgün#Saba Tümer
Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 09:16

Yapımcı Polat Yağcı, yeni yaşını ailesi ve arkadaşlarının organize ettiği sürpriz partiyle kutladı. Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı.

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Polat Yağcı için önceki akşam Kuruçeşme Mandarin’de düzenlenen sürpriz doğum günü partisine sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Partiden son anda haberdar olduğunu söyleyen Yağcı, “Akşamüzerine doğru anladım sürprizi. Hem yeni yaş, hem yeni yılı kutluyoruz. Herkese huzur, sağlık ve başarı diliyorum” dedi.

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

Bir yılda dokuz filmlerinin vizyona gireceğini açıklayan Yağcı, “İnsanlara sevecekleri filmler sunmaya çalışıyorum. Yılda dokuz film gerçekten iddialı” diye konuştu.

Ünlü yapımcı, “Müzik mi zor, sinema mı?” sorusuna da “Müzik de film de güzel. Televizyon da yapıyoruz, o da güzel. Hepsi sanatla ilgili” yanıtını verdi.

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Kırmızı hediye

Nilgün Belgün, Polat Yağcı için “Çok severim. Benim için özel bir dost. Ona kırmızı bir hediye aldım. Coşkulu renk çünkü” dedi. Geçtiğimiz günlerde bir yapımcının kendisine kur yaptığını açıklayan oyuncu, sorular üzerine “Karşılık bulamayınca işten çıkardı. Olabilir böyle şeyler. Benim için önemli değil” diye konuştu.

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

10 kilo verdim

Nilsu Berfin Aktaş, “10 kilo verdim. Yoğun tempo nedeniyle zayıfladım, iyi oldu” dedi. Oyuncu, yeni yılı yurtdışında karşılayacağını söyledi.

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

Aşk orucumu bozdum

Saba Tümer, yeni projesini açıkladı: “Nilgün Belgün ve Nükhet Duru ile birlikte ‘Kaynat Bakalım’ isimli bir şov yapacağız.” Ünlü sunucu, astrologların “2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacak” yorumu için “Astrologlar sonunda iyi bir şey söylemiş. Ben de aşk orucumu bozdum, artık yeter” dedi.

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

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Doğru insanı bulduğu takdirde evlenebileceğini dile getiren Tümer, annelik sorusuna ise esprili yanıt verdi: “Yok artık! Allah isteyene versin. Ben kendime anneliği yakıştıramıyorum, olduramıyorum. En iyi çocuk, kardeşinin ya da arkadaşının çocuğu.”

Vücut yapacağım

Geceye eşiyle katılan Şafak Sezer, “Tatlı patronum. Sinemaya değer veriyor. Çok güzel işler yapıyoruz” dedi. Zayıfladığı görülen oyuncu, sorulara esprili bir yanıt verdi: “Acayip şekilde vücut yapacağım. Kıvanç Tatlıtuğ’un baklavası tarih oldu, yeni Şafak geliyor!”

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

İtaat et rahat et

Mekâna eşi Nilşah Ağaoğlu ile gelen Yavuz Bingöl, evliliğiyle ilgili sorular üzerine “Her şey yolunda. Hanımını mutlu edersen sen de mutlu olursun demişler, çok doğru söz. ‘İtaat et rahat et’ mantığına uyuyorum” dedi. Ünlü türkücü, sorular üzerine yılbaşı rutinini de açıkladı: “Kendimi bildim bileli Milli Piyango bileti alıyorum. Rahmetli annem ‘İkramiye sonu 88 olan bilete çıkacak’ demişti, 40 yıldır sonu 88 olan biletleri topluyorum.”

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Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

Marifet değil olması gereken

Uğur Aslan partiye senarist eşi Sema Ergenekon’la katıldı. Oyuncu, “Aylar geçmesine rağmen deprem bölgesiyle bağınızı koparmadınız. Hatay’da bakkal bakkal dolaşıp depremzede ailelerin borçlarını kapattığınız iddiası doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Bu bir marifet değil, olması gereken bir şey. Çok şükür imkânımız var, destek oluyoruz.”

Polat Yağcının doğum gününe yıldız yağdı

 

 

 

 

 

 

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#Polat Yağcı#Nilgün Belgün#Saba Tümer

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