Diva'nın yeşil şıklığı

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Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Ersoy, yeşil şıklığıyla dikkat çekti. Sanatçının kıyafetinin kumaşının dünyaca ünlü Emanuel Ungaro markasına ait olduğu ve Paris’ten özel olarak getirildiği öğrenildi.

Diva, elbisesini ise yeşil renkteki saçlarıyla tamamladı. Bülent Ersoy, sahnede hayranlarına şu sözlerle seslendi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıp rahmet diliyorum. Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü kutlu olsun.”

Türk bayrağını öpüp başına koyan Bülent Ersoy, dakikalarca ayakta alkışladı.