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Diva'nın yeşil şıklığı

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#Bülent Ersoy#30 Ağustos Zafer Bayramı#Emanuel Ungaro
Divanın yeşil şıklığı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 08:16

Bülent Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Alaçatı’daki Şerefe’de sahne aldı.

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Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Ersoy, yeşil şıklığıyla dikkat çekti. Sanatçının kıyafetinin kumaşının dünyaca ünlü Emanuel Ungaro markasına ait olduğu ve Paris’ten özel olarak getirildiği öğrenildi.

Diva, elbisesini ise yeşil renkteki saçlarıyla tamamladı. Bülent Ersoy, sahnede hayranlarına şu sözlerle seslendi:

Divanın yeşil şıklığı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıp rahmet diliyorum. Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü kutlu olsun.”

Türk bayrağını öpüp başına koyan Bülent Ersoy, dakikalarca ayakta alkışladı.

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#Bülent Ersoy#30 Ağustos Zafer Bayramı#Emanuel Ungaro

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