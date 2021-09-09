Dilay Korkmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşi birinciliğini ilan edince gündeme geldi

Dilay Korkmaz biyografisi ile gündemde yer alıyor. İşte, Kanal D ekranlarında yayınlanan Magazin D'nin sunuculuğunu da üstlenen Dilay Korkmaz'ın hayatına dair merak edilenler...

1990 yılında Ankara'da dünyaya gelen Dilay Korkmaz, Gazi Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Miss Turkey'e katılan güzel isim, bu yarışmada dördüncü oldu. Bu yarışma ardından Çin'de Miss İnternational yarışmasına katılan Dilay Korkmaz, 80 aday arasından ilk 15'e girerek dikkatleri üzerine topladı.

Oyunculuk kariyerine de sahip olan Korkmaz, 2017 yılında çekimleri tamamlanan "Karımı Gördünüz mü?" isimli sinema filminin kadrosunda yer aldı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde diksiyon derslerine katıldı. Spikerlik ve sunuculuk kariyerini sürdüren Dilay Korkmaz, yeni sezonda Magazin D’nin sunuculuğunu üstleniyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada