Dilara Aksüyek ve Murat Ceylan gecelerde... Sevgili değiliz!

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PANİK YAPTILAR

Dilara Aksüyek önceki akşam “Survivor” adlı yarışmanın sunucusu Murat Ceylan’la Cihangir’de objektife takıldı.

Kaktüs adlı mekânın önünde sohbet eden ikili muhabirlerin görüntü aldığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Panik yapan Murat Ceylan’ı sakinleştiren ünlü oyuncu muhabirleri uyardı.

SİZ GELENE KADAR GÜLÜYORDUK

Aksüyek “Biz çok iyi iki arkadaşız, sevgili değiliz. Lütfen yanlış bir anlaşılma olmasın. Güzel güzel sohbet ediyorduk. Beni de çok güldürüyordu ta ki siz gelene kadar, biz sadece arkadaşız” dedi.

Murat Ceylan da “Güzel güzel sohbet ediyorduk siz gelene kadar, güzel şeyler yazın” diye konuştu.

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