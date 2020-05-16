Dilan Polat kimdir, mesleği nedir?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Dilan Polat birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da başarılı işlere imza atan Polat, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da bir milyonun üzerinde takipçi sayısına ulaşarak kısa sürede sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Dilan Polat en son ikinci çocuğuna düzenlediği partiye gelen ünlü isimler ile dikkat çekmişti.