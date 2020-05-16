Dilan Polat şantaja dayanamadı, ağlayarak itiraf videosu çekti: Annemi babam öldürdü

Sosyal medya platformu Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.

2 çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir takipçisinin kendisini bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit edilen Dilan Polat, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum." ifadelerini kullandı.

Polat, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Kız kardeşim konuşmasa konuşmayacaktım. 5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Hamileydim yaşadım, doğurdum sütüm kesildi. Söylenecek bir şey değildi. Herkesin başına gelebilir hayatta. Hepiniz yaşayabilirsiniz. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Neyle tehdit ediliyorum? Keşke canımla tehdit edilseydim. Beni anlayan da vardır biliyorum.

Babam hastaydı, beyninde tümör vardı, bilerek yapmadı bunu. Evet babam annemi öldürdü ama şantaj yapıp ‘Senin annen şöyle böyle… Bunu haberlere vereceğim, magazinlere satacağım diyerek kimsenin canını yakamazsınız, şantaj yapamazsınız. Allah’a havale ediyorum, inanıyorum bulunacağına, bulunacak. Bu sefer çok inanıyorum bulunacağına. Kimsenin kemiklerini sızdırmasına gerek yok. Konuşmayacaktım, söylemeyecektim. İçimde yaşayacaktım.

Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimseyi annesi-babasıyla tehdit edip şantaj yapamazsınız. Bir şey istemiyorum sadece Rabbim yaşatılanı yaşatsın onu istiyorum. Bu iftiraları atamazsınız, bunu yapamazsınız. Bunları bana yaşattın ama ben çok güçlü bir insanım. Evet acı çekiyorum ama yıkılmayacağım ve adalete teslim edeceğim. Çünkü şantaj yapamazsın, ölmüş bir insana bunu yapamazsın. İnsan kendisini öldürse ne olacak? Kendimi öldürebilirdim. Allah çok büyük.

İnsanların aklını kaçırtamazsınız. Gerek yoktu bunların bilinmesine. Hiçbir şey olmazsa Allah soracak. Benim kızım anneannem neden öldü diyor? Kaza ile öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız? Paylaşmak zorunda kaldım. Nerelere ne konacak korkusuyla günlerdir 2 saat, 1 saat uyuyorum, çocuğumu kucağıma alamıyorum, telefonun başında nöbet tutuyorum. Bitti, hepsi bitti. Allah bunun hesabını soracak vicdansız."