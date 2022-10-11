Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi! İbrahim Tatlıses düğüne katıldı mı?

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Uzun zamandır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter'i bu özel günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmadı.

Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı. Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'gidiyoruz' notuyla bu fotoğrafı paylaştı.

İBRAHİM TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'te kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan ünlü türkücüyü yine kızı teselli etti.



Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı.



KINA GECESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

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Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yapmıştı.

Türk örf ve adetlerinin tek tek uygulandığı gecede kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğulmuştu.

NİŞANI OLAY OLMUŞTU

Yaklaşık dört yıldır müzisyen Levent Dörter ile aşk yaşan Dilan Çıtak Tatlıses’in mayıs ayında düzenlenen nişanı uzun süre konuşulmuştu.

Çiftin yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses kızına elini öptürmüş damadına ise elini öptürmemişti. Çok konuşulan olay hakkında açıklama yapan Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullanmıştı.

TALİHSİZ OLAY!

Nişan gecesi Dilan Çıtak talihsiz bir olay yaşamıştı. Kıyafet konusunda çok titiz davranan Çıtak'ın elbisesine köpeği pislemişti.

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