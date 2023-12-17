Dilan Çıtak: Kafama koyduğumu yaparım

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◊ Dilan Hanım, son şarkınız “Kasko” için “Tepeden tırnağa gerçek Dilan Çıtak’ı yansıtıyor” diyorsunuz. Nasıl şarkıya geri dönüşler, beklediğiniz ilgiyi gördü mü?

- Evet, gerçek Dilan’ı gösterebildiğim için mutluyum. Müzik ruhumu ve sahnedeki deliliğimi gerçekten yansıtan bir şarkı oldu. Batı formlu ve günümüzün müziğini temsil ediyor. İçime tam anlamıyla sindi. İlk haftasından listelerde ilk sıralara yerleşmesi de başarısının bir göstergesi. İlgiden çok memnunum. Çok güzel yorumlar alıyorum. YouTube’da çok kısa sürede 1 milyon izlenme barajını geçti. Diğer dijital platformlarda da çok iyi gidiyor. En önemlisi de şarkımızın organik olarak ilerliyor olması.

◊ Bize ‘gerçek Dilan’ı biraz daha anlatır mısınız?

- Dilan bağımsızlığı, özgürlüğü seven, müziğini dinleyicisine sunarken ticari kaygılar gütmeyen ve kafasına koyduğunu yapan biri.

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DANS EDERKEN ÖZGÜR HİSSEDİYORUM

◊ “Kasko”nun klibindeki danslarınız da dikkat çekici, özel ders mi aldınız?

- Ben zaten uzun zamandır dans eğitimi alıyordum ama klip için de özel bir çalışmamız oldu. Uzun provalar sırasında da kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Beden dilimi kullanmayı seviyorum, dans ederken de kendimi özgür hissediyorum.

◊ Klipte zayıf görüntünüz de dinleyicilerinizin dikkatinden kaçmadı. Bu çalışma için 10 kilo verdiğiniz yazıldı, doğru mu?

- Hayır. Kullandığım bir ilaç yüzünden kilo almıştım. Sağlıklı bir diyet programına başladım, birkaç aydır uyguluyorum. Yazın başladığım pilatese de devam ediyorum. Haliyle normal kiloma döndüm. Klibe özel bir durum değil yani.

◊ Saçlarınız da çok dikkat çekici. Bu alanda proje teklifleri alıyor musunuz?

- Evet, saçla ilgili birkaç proje görüşmem oldu. Fakat içime sinen bir iş olmalı. Markayla karşılıklı olarak birbirimize değer katabileceğimiz bir projede olmayı isterim.

İYİ Kİ EVLENMİŞİZ DİYORUM

◊ Levent Dörter’le evleneli 1 yıl oldu. Nasıl geçiyor evlilik?

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- İyi ki evlenmişiz diyorum. Evliliğin aşkı öldürdüğüne de inanmıyorum. Aşkı kişiler öldürür, sıfatlar değil. Biz doğru zamanda evlendik. İyisiyle kötüsüyle ilişkimizin başından beri yaşadığımız ve paylaştığımız her şey bizi birbirimize daha çok bağladı.

◊ İkiniz de müzisyensiniz. İşlerinizde birbirinize danışır mısınız?

- Her projemizde birbirimize danışır, fikir sorarız.

O GECEYE BİR BAŞKA HAZIRLANIYORUM

◊ Yakın zamanda konseriniz var mı?



- Uzun aradan sonra İstanbul’da ilk konserimi vereceğim. 19 Ocak Cuma akşamı JJ Pub Kanyon’da sahneye çıkacağım. O geceye bir başka hazırlandığımı söyleyebilirim.