Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'e eleştiri: O yaşta olanlar torun seviyor

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Çekim öncesi muhabirlerle bir araya gelen Kınalı, “Zengin erkekler şişko ve çirkin oluyor, ben de hep fakirleri çekiyorum” açıklaması hatırlatılınca kahkaha atarak konuştu:

“Espri olsun diye söyledim ama bayağı bir tepki çekmişim. Buradan tüm zenginlere selam yollamak istiyorum, lütfen beni yanlış anlamasınlar!”

“O yaşlardaki insanlar torun tombalak seviyor ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40’ından sonra azanı teneşir paklar derler. Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam da 40 yaş fark nedir arkadaş, ayıp gerçekten. Ben anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilirim. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış.”