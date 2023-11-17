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Didem Kınalı'dan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlıses'e eleştiri: O yaşta olanlar torun seviyor

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#Didem Kınalı#İbrahim Tatlıses#Mehmet Ali Erbil
Didem Kınalıdan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlısese eleştiri: O yaşta olanlar torun seviyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 08:36

Didem Kınalı, yeni şarkısı “Üstadım”ın klibi için önceki gün Seyrantepe Macera Film Stüdyoları’nda kamera karşısına geçti.

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Çekim öncesi muhabirlerle bir araya gelen Kınalı, “Zengin erkekler şişko ve çirkin oluyor, ben de hep fakirleri çekiyorum” açıklaması hatırlatılınca kahkaha atarak konuştu:

“Espri olsun diye söyledim ama bayağı bir tepki çekmişim. Buradan tüm zenginlere selam yollamak istiyorum, lütfen beni yanlış anlamasınlar!”

Didem Kınalıdan Mehmet Ali Erbil ve İbrahim Tatlısese eleştiri: O yaşta olanlar torun seviyor



Didem Kınalı, evlilik haberleriyle gündeme gelen İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil hakkında da dikkat çekici açıklamalar yaptı:

“O yaşlardaki insanlar torun tombalak seviyor ama ne fayda, onların durulacağı yok. 40’ından sonra azanı teneşir paklar derler. Herkes yaşının olgunluğunu yaşamalı. Torunları yaşındaki kızlara da bakmasınlar bir zahmet. 5-10 yaş tamam da 40 yaş fark nedir arkadaş, ayıp gerçekten. Ben anca kendimden 5-10 yaş büyük birisiyle birlikte olabilirim. Ama bunlar ipin ucunu kaçırmış.”

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#Didem Kınalı#İbrahim Tatlıses#Mehmet Ali Erbil

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