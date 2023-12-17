Deniz Çakır: Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz

Haberin Devamı

2 yıldır beraberlik yaşadığı işinsanı Bilgehan Baykal ile eylül ayında evlenen oyuncu, 2023’ün kendisi için güzel geçtiğini ifade etti:

“Âşık oldum, evlendim... Benim için güzel bir seneydi, hastalıkları saymazsak. Ama 2024’te her şeyden çok barış diliyorum. Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz. Evliliğimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyuz.”

Çakır, tiyatro oyununun devam ettiğini ve televizyon projeleri içinde senaryo okuduğunu da açıkladı:

“Alışılmışın dışında, sırada aşk hikâyesi projesinde yer almak istemiyorum. Yaşıma uygun, bu ülkedeki kadınların duruşuna dair bir proje olsun istiyorum. Oyunculuk çok severek yaptığım bir iş o yüzden iz bırakan bir projede yer almak istiyorum.”