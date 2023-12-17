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Deniz Çakır: Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz

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#Deniz Çakır#Bilgehan Baykal#Etiler
Deniz Çakır: Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2023 08:36

Deniz Çakır önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı.

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2 yıldır beraberlik yaşadığı işinsanı Bilgehan Baykal ile eylül ayında evlenen oyuncu, 2023’ün kendisi için güzel geçtiğini ifade etti:

“Âşık oldum, evlendim... Benim için güzel bir seneydi, hastalıkları saymazsak. Ama 2024’te her şeyden çok barış diliyorum. Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz. Evliliğimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyuz.”

Deniz Çakır: Eşimle hâlâ sevgili gibiyiz

Çakır, tiyatro oyununun devam ettiğini ve televizyon projeleri içinde senaryo okuduğunu da açıkladı:

“Alışılmışın dışında, sırada aşk hikâyesi projesinde yer almak istemiyorum. Yaşıma uygun, bu ülkedeki kadınların duruşuna dair bir proje olsun istiyorum. Oyunculuk çok severek yaptığım bir iş o yüzden iz bırakan bir projede yer almak istiyorum.”

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#Deniz Çakır#Bilgehan Baykal#Etiler

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