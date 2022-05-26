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Deniz Akkaya ile Sevda Giray mahkemelik oldu... Hakareti affetmedi

#Deniz Akkaya#Sevda Giray#Tazminat Davası
Deniz Akkaya ile Sevda Giray mahkemelik oldu... Hakareti affetmedi
Özge Eğrikar

YOUTUBE kanalından kendisine tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla şarkıcı Sevda Giray’dan şikâyetçi olan Deniz Akkaya, bu defa kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Akkaya, Giray’ın kendisi için, ‘kedicik, sosyete o.pusu, beygir, pislik, fare, p..venk, k.şar’ diyerek itibarını zedelediğini öne sürdü.

Akkaya’nın avukatı Merve Uçanok, “Sevda Giray, Deniz Akkaya’nın kızını da dahil ederek onunla alakalı hiç kimsenin kabul etmesi mümkün olmayan ifadelerde bulunmuş, hakaretlerine bu şekilde devam etmiştir. Sevda Giray, Deniz Akkaya’yı öz kızına fuhuş yapmakla suçlamıştır. Giray, bu hakaret ve tehdit dolu eylemleriyle toplumda tanınırlığı olan Deniz Akkaya’nın saygınlığını hiçe sayarak şeref ve onurunu zedelemiş, insan içine çıkamaz hale gelmesine sebep olmuştur. Tehdit ve hakaret dolu eylemler nedeniyle Deniz Akkaya’da oluşan elem ve ızdırabın bir nebze de olsa hafiflemesi için Sevda Giray’ın 20 bin lira manevi tazminata hükmedilmesini istiyoruz” dedi. 

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#Deniz Akkaya#Sevda Giray#Tazminat Davası

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