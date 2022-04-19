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Selin Ciğerci'den bir dava daha... Deniz Akkaya'nın 2 yıl hapsi istendi!

#Selin Ciğerci#Selin Ciğerci#Deniz Akkaya
Selin Ciğerciden bir dava daha... Deniz Akkayanın 2 yıl hapsi istendi
Özge Eğrikar

Selin Ciğerci’ye sosyal medya hesabından ‘hırsız’ dediği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan manken ve sunucu Deniz Akkaya’ya ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Selin Ciğerci, kendisine ‘dolandırıcı’ diyerek iftira attığı gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava devam ederken Ciğerci bu defa kendisine ‘hırsız’ dediği iddiasıyla Akkaya’dan şikâyetçi oldu.

İddiaya göre Deniz Akkaya 20 Eylül 2021 tarihinde Instagram hesabından Selin Ciğerci için “Zamanında cep hırsızlığı ile başlamış, işi Londra’ya kadar götürmüş. Bu yolda çok can yakmış. Her gün bir hırsızlık dosyanı açacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, dosyayı Uzlaştırma Bürosu’na gönderdi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanmaması üzerine savcılık, Deniz Akkaya’nın üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açtı.

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