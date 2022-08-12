'Demet’e haksızlık', 'Gerekeni söyledim'

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Önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülenen Faruk K, meslektaşına haksızlık yapıldığını söyledi:

“Bu, eğlence yaşamının renklerinden biridir. Doğum gününde bile arkadaşlarını şampanya ile yıkarsın. Eskiden gazinolarda, tavernalarda ceketler yakılır, masalar ateşe verilirdi. Abartılı şekilde herkesin herkesi eleştirip hakaret edeceği noktalara geldik. İnsan biraz kendine de bakmalı.”

Gerekeni söyledim

Demet Akalın’ın şampanya olayının ardından, Norm Ender sahnesinde “Bunu anca çaptan düşmüş bir popçu yapar” demişti.

Akalın da bu sözlerin Okan Kurt’u çok kızdırdığını söylemişti. Önceki gün Bebek Lucca’da görüntülenen Norm Ender, sorular üzerine “Ben gerekeni söyledim. İsim kullanmadım. Kim üzerine alınıyorsa onun için geçerlidir. Söylediklerimin arkasındayım” dedi.