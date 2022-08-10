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Norm Ender'in sözleri ortalığı karıştırdı... Demet Akalın: Okan'ı zor tuttuk!

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Norm Ender
Norm Enderin sözleri ortalığı karıştırdı... Demet Akalın: Okanı zor tuttuk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 07:30

Demet Akalın, Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesi soruları yanıtladı. Norm Ender’in kendisi için yaptığı ‘çaptan düşmüş popçu’ yorumunun Okan Kurt’u çok kızdırdığını belirten ünlü şarkıcı, “Okan’ı zor tuttuk. Çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz” dedi.

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ŞAMPANYA POLEMİĞİ

Demet Akalın önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, ünlü rap’çi Norm Ender’le yaşadığı polemikle ilgili de konuştu.

LİNÇ KÜLTÜRÜNDEN VAZGEÇİN

Sahne aldığı mekânda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için kendisine “Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar” diyen Norm Ender’in Okan Kurt’u kızdırdığını belirten Akalın sözlerini şöyle sürdürdü: “Okan’ı zor tuttuk, çok sinirlendi. Bu tarz konuşamaz. Kimseyle sorunumuz yok. Linç kültüründen vazgeçmek lazım.”

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HATASININ BEDELİNİ ÖDEDİ

Demet Akalın’ı konserde yalnız bırakmayan Sinan Akçıl da Norm Ender’in sözlerine yanıt verdi: “Demet Akalın’a ‘çapsız popçu’ diyorsa, o da magazinle gündeme gelmek için bu hareketleri yapmayacak. Bu hareketler de çok çaplı hareketler değil. Demet bir hata yapmıştır, bunun bedelini de gözyaşlarıyla ödemiştir.”

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Norm Enderin sözleri ortalığı karıştırdı... Demet Akalın: Okanı zor tuttuk

Demet Akalın, yakın dostu Sinan Akçıl’ı sahnesinde misafir etti. İkili, “Ders Olsun” şarkısında birlikte düet yaptı.

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#Demet Akalın#Okan Kurt#Norm Ender

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